قرارداد سرمایه گذاری ۸ اختراع منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی نشست معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با مخترعان منتخب بازار دارایی فکری و فستیوال های نوآوری، قرارداد ۸ اختراع به مرحله امضا رسید.

اکنون جمع کل قراردادهای منعقد شده در بازار دارایی فکری به علاوه این ۸ اختراع به ۲۹ مورد به ارزش ریالی ۲۵۷ میلیارد ریال رسیده است.

طرح هایی که به مرحله سرمایه گذاری رسیده اند به شرح زیر است:

ساخت سخت کننده مانیش برای پخت رزین های اپوکسی، طراح: علی جان نثاری

ساخت نانوآلومینای اصلاح سطحی شده جهت استفاده رنگ ها و پوشش ها، طراح: مهران رستمی

پوشش مت کاتالیز غیرقابل انبساط تقویت شده با نانومواد کاربردی در مبدل کاتالیستی خودروها، طراح: سوسن رسولی

فرآیند ساخت و ترکیب رنگ های تُرک و مولفی کالر با استفاده از حلال آب، طراح: منوچهر خراسانی

سنتز رزین پلی اکریلیک اسید جزئی شبکه ای شده در محیط آبی، طراح: مجتبی کریمی

ساخت چسب های حساس به فشار با دمای ۸۰ درجه سانتیگراد کاربردی در خط لوله های انتقال نفت و گاز، طراح: رضا امینی

تولید محلول ضد برف و ضد یخ مخصوص آسفالت، طراح: علیرضا قنبری

تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم با خلوص بسیار بالا، طراح: محمدرضا شمشادی

این ۸ اختراع به مرحله انعقاد قرارداد سرمایه گذاری رسیده اند که حجم ریالی آن برابر با ۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون است.