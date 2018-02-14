احمد جعفری چمازکتی که حدود ۱۰ روز قبل و پس از ۴ ماه حضور در «همشهری محله» به عنوان سردبیر، دوباره به مسئولیت قبلی خود در معاونت خبر خبرگزاری ایرنا بازگشت، درباره حرف و حدیثهایی که پیرامون توقف فعالیت نشریات «همشهری محله» به گوش میرسد، به خبرنگار مهر گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد؛ فعالیت «همشهری محله» به هیچ وجه متوقف نمیشود و هیچ تعدیل نیرویی هم صورت نخواهد گرفت.
سردبیر سابق «همشهری محله» افزود: وقتی که مسئولان یک رسانه تغییر میکنند، طبیعی است که به دنبال تحول رسانه و کاری نو باشند و مجموعه مدیریت «همشهری» هم تصمیم گرفته که در دوره جدید فعالیت این موسسه، «همشهری محله» را از حاشیه به متن منتقل و نشریات آن را از ضمیمه خارج کند و آنها را به صفحات لایی روزنامه همشهری بیاورد؛ آن هم با استفاده از همان نیروها، همان کارکرد، همان کارکرد و همان محتوا.
وی اضافه کرد: نشریات «همشهری محله» پیش از این با تیراژ پائین منتشر میشدند و حالا قرار است به تیراژِ کلی خود روزنامه همشهری و به عنوان صفحات لایی آن، منتشر شوند. لذا تمام نیروهای فعلی «همشهری محله» حفظ خواهند شد و حتی نیاز است که نیروهای جدیدی هم جذب شوند؛ چرا که قبلاً ۲۲ عنوان نشریه «همشهری محله» هر کدام در ۱۶ صفحه برای ۲۲ منطقه شهر تهران در هفته منتشر میشد اما از این به بعد باید این کار به صورت روزانه، آن هم در تیراژی به مراتب بیشتر انجام شود که طبیعتاً کار سنگینی است.
جعفری چمازکتی، این تغییر را نه تنها یک اُفت ندانست بلکه از حیث بالا رفتن تیراژ و محتوا، آن را تغییری در جهت توسعه و ارتقا جایگاه نشریات «همشهری محله» ارزیابی کرد و گفت: شمارههای نخست «همشهری محله» در قالب جدید و پیشگفته، از ۲۸ بهمن ماه به همراه روزنامه همشهری و در قالب صفحات لایی آن منتشر میشود و روی دکه خواهد رفت.
سردبیر سابق «همشهری محله» همچنین درباره رفتن خود از این نشریات و بازگشتش به ایرنا گفت: بنده کارمند ایرنا بوده و هستم و پیشنهاد معاونت خبر این خبرگزاری را پذیرفتم و در هماهنگی با مدیریت روزنامه همشهری، به این حوزه خبری بازگشتم.
وی در توضیح بیشتر و در دفاع از عملکرد کوتاه مدت خود در «همشهری محله» گفت: ما نشریات کمیک استریپ و پایداری (ویژه دفاع مقدس) و همچنین صفحات خانواده و کافه تهران را به این مجموعه اضافه و این نشریات را به نشریاتی خواندنی تبدیل کردیم و این احساس در مسئولان موسسه همشهری ایجاد شد که محتوای نشریات «همشهری محله» به سطح استاندارد روزنامه همشهری ارتقا یافته و لذا تصمیم به تبدیل این نشریات به صفحات لایی این روزنامه گرفتند.
جعفری چمازکتی در عین حال یادآور شد: ساختار «همشهری محله» با تمامی ۲۲ دبیر منطقه، ۵ دبیر تحریریه که بر اساس پهنهبندی جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز فعالیت میکنند و نیز رابطین خبر، حفظ خواهد شد و تنها شیوه ارائه محتوای تولید شده در این نشریات، تغییر میکند.
این فعال رسانهای همچنین درباره برخی خبرها مبنی بر تصمیم مدیران موسسه مطبوعاتی همشهری برای راهاندازی یک خبرگزاری نیز گفت: با توجه به سابقهای که بنده در همکاری برای تاسیس چندین خبرگزاری در کشور داشتهام، مشورتی در این خصوص که موسسه همشهری مایل است یک خبرگزاری تاسیس کند، به صورت غیرمستقیم با بنده صورت گرفته و بنده نیز ساختار یک خبرگزاری را برای دوستان تشریح کردهام اما در مورد محتوا، با آنها صحبتی انجام ندادهام و از حوزه ماموریت این خبرگزاری و اهداف این طرح، اطلاعی ندارم.
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