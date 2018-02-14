۴۷۲ شغل در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ طرح کشاورزی در این استان در دهه فجر افتتاح شد، اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال ۴۷۲ نفر در این استان فراهم شد.

وی عنوان کرد: از این تعداد شغل ۲۵۷ شغل مستقیم و ۲۱۵ شغل غیر مستقیم است.

بهره مندی ۵۳ روستا از افتتاح طرح های کشاورزی چهارمحال و بختیاری

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد:۵۳ روستاها از افتتاح طرح های کشاورزی در این استان بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری نسبت به بخش های دیگر رشد قابل توجهی داشته است، بیان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه بخش کشاورزی دارد که باید از ظرفیت برای ایجاد اشتغال بهره گرفت.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری از مهمترین ظرفیت های این استان برای سرمایه گذاری به شمار می رود.