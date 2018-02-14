به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد کشور، مرندی مقدم معاون سازمان، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، معاونان عمرانی و اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی ضمن تقدیر از خدمات محمودرضا طاهری مدیرکل سابق، سیروس صارمی به عنوان مدیرکل جدید استاندارد استان قزوین معرفی شد.

صارمی پیش از این به عنوان معاون حراست سازمان ملی استاندارد مشغول خدمت بوده است.

سیروس صارمی در این مراسم گفت: اولویت من تحقق اهداف استاندارد در قزوین و تعامل و همکاری با صنعت و بخش های تولید است.

مدیرکل جدید استاندارد استان قزوین بیان کرد: ارتقاء نظام استاندارد در همه امور تلاش می شود و با استفاده از مراکز علمی و دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی از همه ظرفیت های استان برای پیشبرد امور استفاده خواهیم کرد.