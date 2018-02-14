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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۰۵

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۶ درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش کمیته امداد است

۶ درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش کمیته امداد است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شش درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس کمیته امداد کشور با اشاره به اینکه شش درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) است، اظهار داشت:  دولت به دنبال توسعه استان چهارمحال و بختیاری و ایجاد اشتغال در این استان است.

کاهش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف دولت است

وی عنوان کرد: ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف دولت است که با جدیت در حال پیگیری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری در راستای ایجاد اشتغال در این استان ضروری است که ان امر مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: احداث مسکن برای مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری توسط مسئولان در این استان در حال پیگیری است.

تفاهم نامه احداث مسکن برای مددجویان کمیته امداد در چهارمحال و بختیاری پیگیری می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد:  تفاهم نامه احداث مسکن برای مددجویان کمیته امداد در استان چهارمحال و بختیاری پیگیری می شود و از همه توان برای تحقق این تفاهم نامه استفاده می شود.

وی بیان کرد:بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاران در چهارمحال و بختیاری موجب ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جذب سرمایه گذار در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف مسئولان است که موجب رونق اقتصاد در سطح استان چهارمحال و بختیاری می شود.

کد مطلب 4228223

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