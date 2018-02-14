۶ درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس کمیته امداد کشور با اشاره به اینکه شش درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) است، اظهار داشت: دولت به دنبال توسعه استان چهارمحال و بختیاری و ایجاد اشتغال در این استان است.

کاهش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف دولت است

وی عنوان کرد: ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف دولت است که با جدیت در حال پیگیری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری در راستای ایجاد اشتغال در این استان ضروری است که ان امر مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: احداث مسکن برای مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری توسط مسئولان در این استان در حال پیگیری است.

تفاهم نامه احداث مسکن برای مددجویان کمیته امداد در چهارمحال و بختیاری پیگیری می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تفاهم نامه احداث مسکن برای مددجویان کمیته امداد در استان چهارمحال و بختیاری پیگیری می شود و از همه توان برای تحقق این تفاهم نامه استفاده می شود.

وی بیان کرد:بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاران در چهارمحال و بختیاری موجب ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جذب سرمایه گذار در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف مسئولان است که موجب رونق اقتصاد در سطح استان چهارمحال و بختیاری می شود.