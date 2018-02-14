به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رئال مادرید و پاری‌سن ژرمن حساس ترین بازی دور رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را چهارشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار کردند که در پایان رئال مادرید ۳ بر یک برنده شد.

تیم رئال مادرید بازی را توفانی شروع کرد و پاری‌سن ژرمن را با حملات مداوم خود تحت فشار قرار داد. فرصت تک به تکی که رونالدو از دست داد یکی از مهمترین موقعیت های رئالی ها بود.

پاری‌سن ژرمن که خود را در زمین پیدا کرده بود در دقیقه ۳۳ دروازه رئال مادرید را بازی کرد. نیمار با پاس استثنایی خود رابیوت را در موقعیت گل قرار داد تا این بازیکن دروازه رئال را باز کند.

رئال مادرید بعد از این گل فشار را بیشتر کرد. بعد از اینکه دروازه بان پاری‌سن ژرمن یک فرصت استثنایی را روی شوت بنزما دفع کرد میزبان به یک ضربه پنالتی دست یافت و کریستیانو رونالدو آن را به گل تساوی تبدیل کرد. این گل در دقیقه ۴۵ به ثمر رسید.

نیمه دوم را هر دو تیم تهاجمی شروع کردند. در دقیقه ۵۰ امباپه موقعیت عالی گلزنی را برای پاری‌سن ژرمن از دست داد. بعد از این گل رئال مادرید با پرسینگ خود برای دقایقی تیم پاری‌سن ژرمن را تحت فشار قرار داد اما تیم پاریسی بار دیگر بر بازی مسلط شد و چندین بار موقعیت گلزنی خلق کرد.

در دقیقه ۶۷ دنی آلوز روی پاس نیمار تنها یک گام کم آورد و نتوانست دروازه میزبان را باز کند.

زیدان که تعویض هایی را در تیم خود انجام داده بود تا تیمش را از این شرایط نجات دهد کاملا روند بازی را تغییر داد. در دقیقه ۸۳ دفع ناقص دروازه بان پاری‌سن ژرمن باعث شد توپ به پای رونالدو برخورد کند و به گل دوم رئال مادرید تبدیل شود. این صد و یکمین گل رونالدو در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا بود.

رئال مادرید از بهم ریختگی تیم پاری‌سن ژرمن استفاده کرد و در دقیقه ۸۶ گل سوم را به ثمر رساند. مارسلو زننده این گل بود.

رئال مادرید با این برد درخشان گام بلندی برای صعود به مرحله بعدی برداشت و به دیدار برگشت در پاریس کاملا امیدوار ماند.