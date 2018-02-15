اقتدار همراه با رأفت مهمترین خصوصیت یگان ویژه ناجا است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدار سردار «حبیب اله جان نثاری» جانشین فرمانده یگانهای ویژه ناجا، با اشاره به آیه «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» اظهار داشت: اقتدار همراه با رأفت و مهربانی از مهمترین ویژگیهای نیروهای یگان ویژه در روند انجام مأموریتهای محوله است که بیشک از ارزشمندترین نیروهای نظامی به شمار میآیند.
وی خاطرنشان کرد: لایههای امنیتی ما در دنیا منحصر به فرد است؛ دشمن برای رسیدن به اهداف خود راحت نبوده و باید سدهای بزرگی را طی کند تا بتواند به هدف خود برسد که بدون تردید این نشان از اقتدار ایران اسلامی دارد.
امیر شاه صفی با اشاره به تحرکات گروهکهای تروریستی به مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به حق عملکرد نیروهای نظامی در این حادثه قابل تحسین بود؛ آنها توانستند با بهرهگیری از تاکتیکهای لازم و تجهیزات مناسب، بدون اینکه خللی در روند انجام امور مجلس وارد شود، افراد نفوذی دشمن را از پای درآورده و از بین ببرند.
وی ادامه داد: با توجه به تهدیدات دشمن، افراد فرصت طلب و معاندی هستند که میخواهند با انجام اقدامات نابخردانه، امنیت کشور را خدشهدار و به نفع دشمن عمل کنند که بحمدالله با هوشیاری نیروهای نظامی و انتظامی مورد شناسایی قرار گرفته و رصد میشوند و اجازه اینکه اقدامی علیه نظام صورت دهند به آنان داده نمیشود که ستودنی است.
این مقام نظامی تصریح کرد: فرهنگ امنیت باید در جامعه نهادینه شود و برای دستیابی به این مهم باید از کانون خانواده شروع کنیم تا بتوانیم به تدریج آن را در جامعه فراگیر کنیم.
خلبان شاه صفی افزود: با توجه به نوع مأموریتهای محوله یگانهای ویژه ناجا نیاز است از تجهیزات نوین و به روز بهرهبرداری شود که بحمدالله این مهم با عنایت فرمانده نیروی انتظامی و پیگیریهای خوب فرمانده یگان ویژه ناجا تحقق یافته است.
جانشین فرمانده یگانهای ویژه ناجا ضمن عرض تبریک روز نیروی هوایی، اظهار داشت: ماهیت یگان ویژه، توجه به آموزش و تعاملات آموزشی است که مورد تأکید سلسله مراتب فرماندهی بوده و دائماً به این مهم توجه داریم.
سردار حبیب اله جان نثاری ادامه داد: با توجه به تهدیدات دشمن، برنامههای آموزشی در عرصههای بصیرتی و دینی نیز لحاظ میشود.
وی خاطرنشان کرد: انگیزه، روحیه و توانمندی پرسنل یگان ویژه در مقابل تجهیزات نیروهای نظامی دنیا قابل مقایسه نیست؛ بیشک آنچه موجبات موفقیتهای بزرگ را فراهم میکند، وجود این سه عنصر مهم در نیروهاست که در پیشبرد اهداف کمک میکند.
جانشین فرمانده یگانهای ویژه ناجا در پایان سخنان خود افزود: دشمن برای براندازی نظام سعی میکند کشور را ناامن جلوه دهد اما ملت پای آرمانهای نظام ایستاده و توجهی به فراخوانهای دشمنان ندارد و در کنار نیروهای امنیتی اجازه نفوذ به دشمن را نخواهد داد.
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