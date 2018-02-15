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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی عنوان کرد؛

فرسودگی۳۰درصد ناوگان باری مرکزی/ممنوعیت تردد ناوگان قدیمی ازسال۹۷

فرسودگی۳۰درصد ناوگان باری مرکزی/ممنوعیت تردد ناوگان قدیمی ازسال۹۷

اراک- معاون اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: هم اکنون ۳۰درصد ناوگان حمل ونقل باری استان فرسوده بوده وبخشی نیز بالای نیم قرن قدمت دارند که تردد آنها از سال آینده ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی از ممنوعیت تردد ناوگان باری بالای ۵۰ سال از فروردین ۹۷ خبر داد و اظهار داشت: تعداد هشت هزار ناوگان باری فعال در استان در بخش حمل و نقل عمومی فعالیت می کنند که متوسط عمر این ناوگان ۱۸ سال است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی افزود: ۳۰درصد این ناوگان نیز بالای سن فرسودگی ( ۲۵ سال ) است و از این تعداد، ۳۵ دستگاه بالای ۵۰ سال قدمت دارند که با توجه به ابلاغ طرح ممنوعیت تردد ناوگان باری بالای ۵۰ سال از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، از ابتدای سال ۹۷ ضمن ممنوعیت صدور بارنامه برای صاحبان این خودروها، از تردد آنها در جاده‌های کشور جلوگیری خواهد شد.

محسنی بیان کرد: در حال حاضر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و با همکاری وزارت نفت برای نوسازی ناوگان باری حمل ونقل جاده ای اقدام کرده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی خاطرنشان ساخت: متقاضیان می توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت طرح نوسازی ناوگان باری به نمایندگی شرکت های تامین کننده ناوگان باری مراجعه نمایند. حداکثر تسهیلات پرداختی ۸۰درصد قیمت خودرو و تا سقف ۳۲۰میلیون تومان می باشد و بازپرداخت آن با توجه به محصول انتخابی پنج تا هفت سال و نرخ سود تسهیلات در حال حاضر ۹درصد است.

کد مطلب 4228488

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