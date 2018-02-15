فرسودگی۳۰درصد ناوگان باری مرکزی/ممنوعیت تردد ناوگان قدیمی ازسال۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی از ممنوعیت تردد ناوگان باری بالای ۵۰ سال از فروردین ۹۷ خبر داد و اظهار داشت: تعداد هشت هزار ناوگان باری فعال در استان در بخش حمل و نقل عمومی فعالیت می کنند که متوسط عمر این ناوگان ۱۸ سال است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی افزود: ۳۰درصد این ناوگان نیز بالای سن فرسودگی ( ۲۵ سال ) است و از این تعداد، ۳۵ دستگاه بالای ۵۰ سال قدمت دارند که با توجه به ابلاغ طرح ممنوعیت تردد ناوگان باری بالای ۵۰ سال از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، از ابتدای سال ۹۷ ضمن ممنوعیت صدور بارنامه برای صاحبان این خودروها، از تردد آنها در جاده‌های کشور جلوگیری خواهد شد.

محسنی بیان کرد: در حال حاضر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و با همکاری وزارت نفت برای نوسازی ناوگان باری حمل ونقل جاده ای اقدام کرده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی خاطرنشان ساخت: متقاضیان می توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت طرح نوسازی ناوگان باری به نمایندگی شرکت های تامین کننده ناوگان باری مراجعه نمایند. حداکثر تسهیلات پرداختی ۸۰درصد قیمت خودرو و تا سقف ۳۲۰میلیون تومان می باشد و بازپرداخت آن با توجه به محصول انتخابی پنج تا هفت سال و نرخ سود تسهیلات در حال حاضر ۹درصد است.