رمانی تازه از محمد رضا بایرامی در راه است/«باد و کاه» در چاپخانه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بایرامی تازه‌ترین رمان خود را با عنوان «باد و کاه» از سوی انتشارات کتاب نیستان به زیر چاپ برد و انتظار می‌رود که این رمان در روزهای ابتدایی اسفند ماه سال جاری روانه بازار کتاب شود.

بایرامی رمان « باد و کاه» را با مضمون انقلاب اسلامی تالیف کرده است و با رجعتی دوباره به شخصیت‌های نوجوان در آثارش، قهرمان این داستان را نیز نوجوانی روستایی در منطقه آذربایجان قرار داده است.

نوجوان راوی داستان فرزند کشاورزی است که در بحبوحه روزهای پیروزی انقلاب به انتظار بازگشت پسرش از خدمت سربازی است. پسر باز می‌گردد اما زودتر از موعد و خبر از فرارش از پادگان می‌دهد. خبری که داستان را در ادامه ماجراهای دیگری را در داستان رقم می‌زند.

محمد رضا بایرامی دو سال پیش نیز رمان «لم یزرع» را از سوی همین ناشر منتشر کرده بود که برای او جایزه ادبی جلال آل احمد را به ارمغان آورد. وی در سال جاری نیز جزو هیات داوران این جایزه ادبی بود.