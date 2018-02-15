پوتین واقعه تیراندازی در فلوریدا را به ترامپ تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتینک، در پی کشته شدن ۱۷ تن از شهروندان آمریکا در جریان تیراندازی در یک مدرسه در ایالت فلوریدا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیام تسلیتی در همین خصوص برای دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود ارسال کرد.

در بیانیه ای که کاخ کرملین به همین مناسبت صادر کرده آمده است: پرزیدنت پویتن پیام تسلیتی در ارتباط با تراژدی رخ داده در دبیرستانی واقع در پارکلند ایالت فلوریدا برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارسال کرده است. رئیس دولت روسیه نهایت همدردی و حمایت خود از خانواده ها و وابستگان کشته شدگان را اعلام کرده و همچنین بهبود هرچه سریعتر زخمی شدگان در این حادثه را طلب کرده است.

لازم به ذکر است تیراندازی یک فرد مسلح در دبیرستانی واقع در شهر پارکلند ایالت فلوریدای آمریکا منجر به کشته شدن دستکم ۱۷ تن از شهروندان این کشور شد.

همچنین شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا تعداد زخمی شدگان در این حادثه را بین ۲۰ تا ۵۰ نفر اعلام کرده است.