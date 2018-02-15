 روحانی وارد هندوستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این سفر که برای تحکیم روابط تهران – دهلی نو و در پاسخ به سفر سال گذشته نخست وزیر هندوستان به تهران انجام می شود، از حیدرآباد و دهلی نو دیدن می کند.

گروهی از دوستداران جمهوری اسلامی ایران با حضور در فرودگاه حیدرآباد از رییس‌جمهور استقبال کردند.

این گروه با در دست داشتن پرچم‌های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، شعار می‌دادند، «روحانی خوش آمدی» و «صل علی محمد یاور رهبر آمد».

رییس‌جمهور کشورمان نیز با تکان دادن دست به ابراز احساسات جمعیت حاضر پاسخ داد و از حضور و استقبال گرم و صمیمی آنان تشکر کرد.

دیدار با علمای مسلمان حیدرآباد و جنوب هندوستان، بازدید از مراکز فرهنگی و مذهبی و همچنین دیدار با ایرانیان و دانشجویان مقیم، از مهمترین برنامه های رییس جمهور در حیدرآباد است.

مراسم استقبال رسمی و مشترک از دکتر روحانی توسط رییس جمهور و نخست وزیر هندوستان نیز صبح شنبه در دهلی نو برگزار می شود و پس از مذاکرات مشترک هیاتهای عالیرتبه دو کشور، اسناد و تفاهم نامه های متعدد همکاری در حضور مقامات ارشد ایران و هندوستان مبادله می شود.

رییس جمهور کشورمان ضمن برخی برنامه های فرهنگی و دیدارهای جانبی، در جمع نخبگان و اندیشمندان هندوستانی سخنرانی خواهد داشت.

طی این سفر همچنین تجار و بازرگانان بخش خصوصی ایران و هندوستان نشست مشترکی را برای بررسی ظرفیتها و فرصت های همکاری و توسعه روابط تجاری برگزار خواهند کرد.

روحانی شامگاه شنبه دهلی نو را به مقصد تهران ترک می کند.