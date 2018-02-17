به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش میزان اعتبار یارانه های نقدی و غیرنقدی برای توزیع در میان خانوارها در سال آینده مطرح شد، اما به تصویب مجلس نرسید.

در این پیشنهاد آمده بود: افزایش اعتبار یارانه های نقدی و غیرنقدی از ۳۰ هزار میلیارد تومان تا ۴۱ هزار میلیارد تومان در صورت افزایش درآمدهای این جدول بلامانع است.

حاجی بابایی در توضیح این پیشنهاد تاکید کرد که این افزایش درآمد نه از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بلکه از محل پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی مصرف حامل های انرژی در سال آینده حاصل می شود.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت در موافقت با این پیشنهاد صحبت کرد اما کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با این پیشنهاد اعلام مخالفت کرد؛ در نهایت نمایندگان با ۸۱ رای موافق، ۱۲۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد مخالفت کردند.

گفتنی است، نمایندگان در جلسه علنی چهارشنبه عصر هفته گذشته بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه را که مربوط به هدفمند سازی یارانه ها در سال آینده است تصویب و سقف درآمد هدفمندی را برای سال ۹۷ حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین کردند؛ مصارف هزینه ای این درآمد در ادامه و در بخش هزینه ای بودجه بررسی می شود.