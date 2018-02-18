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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۲۴

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت:

اجرای برنامه های قرآنی باید همراه با نوآوری های جدید باشد

اجرای برنامه های قرآنی باید همراه با نوآوری های جدید باشد

گناباد- رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای جذب مخاطب بیشتر به برنامه ها و فعالیت های قرآنی باید از نوآوری های جدید استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی بحرالعلوم شنبه شب در مراسم اختتامیه مرحله دانشگاهی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت که در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شداظهار کرد: کسانی که با قرآن انس گرفته و در زندگی خود از سفارشات آن استفاده می کنند مورد مغفرت الهی هستند و به سمت خدا حرکت می کنند. 

وی افزود: یکی از اهداف برگزاری جشنواره های قرآنی در مرحله اول گسترش ترویج معارف اسلامی می باشد و سعی ما در این جشنواره ها به بعد فرهنگی و تاثیرگذاری آن بر زندگی دانشجویان و اساتید نیز است. 

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت ابراز کرد: قرآنی کتابی است که انسان را در هر دو جهان به رستگاری می رساند وعاشقان واقعی قرآن،کسانی هستند که شب ها،قرآن را تلاوت می کنند و با آن مأنوس هستند و روزها،در صحنه پرآشوب زندگی از آن الهام می گیرند. 

بحرالعلوم خاطرنشان کرد: در بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت، ۳۸ رشته در ۸ بخش مختلف در نظر گرفته شده بود که در حدود ۵۰ هزار نفر در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند. 

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با انتقاد از آمار کم شرکت کنندگان دانشگاهی در این مسابقات عنوان کرد: چنانچه  معارف قرآنی در فضای خانوادگی و اجتماعی ما نهادینه شود، از بسیاری آسیب ها و ناهنجاری ها جلوگیری خواهد کرد و ما را به سعادت خواهد رساند. 

وی با اشاره به تاکیدات رهبرمعظم انقلاب در خصوص فعالیت های قرآنی اظهار کرد: امروز با توجه به فضاهای موجود در راستای جذب مردم به قرآن باید از نوآوری های جدید استفاده شود.

کد مطلب 4230436

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