ساخت پایگاه نظامی چین در «بدخشان» صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد ایجاد پایگاه نظامی چین در افغانستان صحت ندارد و این موضوع هنوز میان سران دو کشور مطرح نشده است.

در خبر دفتر مطبوعاتی این شورا آمده است که از چند هفته گذشته تاکنون اطلاعات نادرستی در رسانه‌ها منتشر شده است که گویا دولت چین می‌خواهد یک پایگاه نظامی را در «بدخشان» ایجاد و یا حضور نظامی پیدا کند.

شورای امنیت ملی افغانستان در ادامه افزود که این گونه همکاری های نظامی از سوی کشورهای خارجی بدون تایید شورای ملی و رئیس جمهوری افغانستان صورت نخواهد گرفت.

در ادامه این خبر آمده است: چین مانند دیگر کشورهای منطقه قربانی تروریسم بوده و این کشور همراه افغانستان و دیگر کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم است.

شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که همکاری‌ها میان افغانستان و چین ابعاد وسیعی دارد، اما موضوع آمدن نیروهای چینی به افغانستان تاکنون اصلا مطرح نشده است.

پیش از این گزارش شده بود که چین به منظور مبارزه با تروریسم و جلوگیری از ورود تروریست ها از طریق افغانستان به این کشور در بدخشان پایگاه نظامی ایجاد می‌کند.

متعاقب این موضوع، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو اعلام کرد که افغانستان یک کشور مستقل است و در این مورد دولت این کشور باید تصمیم بگیرد و ما در آن دخالت نخواهیم کرد.