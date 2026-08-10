آیا دولت عراق از حملات آمریکا و عربستان به مقرهای حشد شعبی اطلاع داشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق اطلاع داشتن دولت از حمله عربستان و آمریکا به مقرهای حشد شعبی را تکذیب کرد.

او گفت که علی الزیدی نخست وزیر عراق، وزارت خارجه را به ارائه یادداشتی به شورای امنیت درخصوص حمله به مقرهای حشد شعبی مکلف کرد.

العبودی افزود: حقوق کارکنان تامین شده و پرداخت آن به صورت هر ۴۰ روز یک بار صحت ندارد.

وی گفت: گفتگوها برای کاهش موانع درخصوص پرونده انحصار سلاح در دست دولت ادامه دارد و دولت در راستای انحصار قدرت در دست خود براساس جدول زمانبندی مشخص شده در پایان سپتامبر گام بر می دارد.

العبودی افزود: نخست وزیر عراق مجددا به عربستان دعوت شد، اما موعد آن هنوز مشخص نیست و با وزارت خارجه هماهنگ خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که صادرات نفت عراق به دلیل بسته بودن تنگه هرمز آسیب دیده است.

او گفت: دولت مسیرهایی را با ترکیه برای ایجاد خطوط استراتژیک و جایگزین برای حمایت از بودجه عراق تشکیل داده است. دولت با وجود بحران اقتصادی تاکنون به استقراض خارجی روی نیاورده است.

سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: کارزار مبارزه با فساد ادامه دارد و کسانی را که اموال ملت عراق سود می‌برند، هدف قرار می‌دهد. دستگاه قضائی و دولت ارسال پیام‌های قضائی برای اینترپل و کشورها برای استرداد افراد تحت تعقیب را برای از بین بردن فاسدان آغاز کرده است.

العبودی گفت: وزارت دارایی و بانک مرکزی به صورت موازی برای جبران بحران مالی گام بر می‌دارند.

او همچنین تاکید کرد: موضع عراق واضح است، هرگز بخشی از محورها و صف بندی نخواهد بود و از هرگونه همکاری سیاسی یا اقتصادی حمایت می‌کند.

العبودی تصریح کرد: فرمانده کل نیروهای مسلح، دست اندرکاران مربوطه را مامور تامین سامانه دفاع هوایی کرده است. هماهنگی امنیتی و نظامی برای تحویل مراکز تحت کنترل ائتلاف بین المللی پس از خروج این نیروها در سی ام سپتامبر آتی وجود دارد.