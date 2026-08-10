پیام تبریک آیت الله آملی لاریجانی به محسن رضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور پیامی انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

متن پیام تبریک آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی دام عزه

انتصاب شایسته جنابعالی را در جایگاه نماینده مقام معظم رهبری درشورای عالی امنیت ملی و همچنین دبیری این شورا تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

بی‌گمان مجاهدت‌های ارزشمندتان در دوران دفاع مقدس و نهادهای سیاستگذاری عالی، گواهی بر شایستگی شما برای ایفای این مسئولیت خطیر است.

امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج)، در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و تأمین امنیت پایدار و عزت روزافزون نظام اسلامی و ملت سرافراز ایران، موفق و مؤید باشید.

صادق آملی لاریجانی