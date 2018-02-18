مراسم تشییع پیکر آزاده و جانباز امیر محمد حسین انصاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر آزاده و جانباز سرافراز نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ «محمدحسین انصاری» صبح امروز (یکشنبه) با حضور امیر «نوذر نعمتی» جانشین فرمانده نزاجا و امیر «علی جهانشاهی» معاون هماهنگ کننده نزاجا و جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان و خانواده آن مرحوم در ستاد نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

امیر سرتیپ «علی جهانشاهی» در این مراسم به نقش‌آفرینی آزاده و جانباز قهرمان نیروی زمینی ارتش «محمد حسین انصاری» در دوران اسارت پرداخت و گفت: امیر سرتیپ دوم انصاری برای دفاع از کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همان روزهای اول جنگ که رژیم بعثی عراق با تمام توان به کشور حمله کرد در منطقه «عین‌خوش» حضور داشت و در همان عملیات به اسارت درآمد.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش افزود: امیر انصاری علی‌رغم تمام شکنجه‌ها، حضور در سیاه‌چال‌ها و زندان انفرادی، مردانه در مقابل دشمن ایستاد.

معاون هماهنگ‌کننده نزاجا خاطرنشان کرد: امیر انصاری پس از آزادی از بند اسارت، به جهت لیاقت و شایستگی به سمت ریاست ایثارگران نزاجا منصوب شد و در مسیر خانواده‌های شهدا و ایثارگران خدمت خود را آغاز کرد و در این حوزه نیز خدمات ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشت.

امیر سرتیپ دوم «محمدحسین انصاری» از جمله رزمندگان نیروی زمینی ارتش بود که در همان روزهای اول جنگ تحمیلی بنا به دستور حضرت امام خمینی (ره) به عنوان سرپرست لشکر ۹۲ زرهی خوزستان منصوب شد و در سوم مهرماه سال ۵۹ در منطقه «عین خوش» به اسارت دشمن در آمد و به مدت ۱۰ سال در زندان های رژیم بعثی بهسر برد.

این امیر سرافراز ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۰ سال اسارت همراه با آخرین گروه اسرا و در معیت اسوه آزادگان «حجت الاسلام ابوترابی‌فرد» به آغوش کشور بازگشت. او سپس به عنوان مدیر ایثارگران نزاجا منصوب شد و در مدت تصدی این مسئولیت، خدمات ارزشمندی را از خود برجای گذاشت.