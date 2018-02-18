به گزارش خبرنگار مهر، کریم لک زاده کارگردان فیلم سینمایی «کله سرخ» که این روزها در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران است در یادداشتی نسبت به نحوه نمایش این فیلم و سایر آثار در این گروه سینمایی اعتراض کرد.

در متن این یادداشت آمده است:

«به نام خدا

شورای سیاستگذاری هنر و تجربه

سلام

به عنوان فیلمسازی که در چند سال گذشته ۲ فیلم بلند و یک فیلم کوتاه در گروه شما اکران کرده‌ام این دومین نامه‌ای است که خطاب به شما می‌نویسم، هر چند که نامه‌ پیشین هیچ فایده‌ای نداشت و این هم ندارد اما به قول مولوی: کوشش بیهوده به از خفتگی... .

در نامه پیشین سوال مهمی داشتم که چرا در سال گذشته وقتی جشنواره فجر امکان نمایش تک سانسی و بدون رقابت را به فیلم‌های متقاضیِ پذیرفته نشده در بخش هنر و تجربه داشت شما باز همان فیلم‌های بخش بدنه را که در سودای سیمرغ بودند، معرفی کردید که البته با سیر نزولی هنر و تجربه در جشنواره فیلم فجر رو به رو شدیم که حتا امسال وقتی هنر و تجربه جایزه‌اش را به فیلم منتخبش داد گیرنده جایزه هم حتا از این جایزه اطلاعی نداشت، بنده می‌گویم که کلن بی‌خیال... یک چیزی بود و تمام شد و رفت. شما هم فراموشش کنید.

اما این شیفتگی شما کارمندان محترم به سینمای بدنه در این روزها دامن اکران‌هایتان را گرفته، آنقدر که همان مخاطب‌های اندک که اساسن هنر و تجربه با هدف اغنای شعور آن‌ها تاسیس شده است تا پشت در سالن‌ها می‌روند و سالن فیلم‌های هنر و تجربه را در اختیار خالتورها و عشقولانس‌ها می‌بینند. اخیرن سه سرباز که به سختی در روز تعطیل مرخصی گرفته بودند و به سینمای کوروش رفته بودند و پشت در سالن مانده بودند کنار چند ده نفر دیگر که پیام مشابه داده بودند از من خواهان پیگیری شدند و انگیزه این نامه‌ بیهوده دیگر شدند. شما ابتدا فکر کردید که اگر تعداد تماشاگران فیلمی در هنر و تجربه که از ابتدا معلوم بود بسیار محدود است کمتر از ده نفر بود سالنش را به فیلم‌های گیشه واگذار کنید و آن‌ها را به سالن اصطلاحن وی آی پی که صدای گریه و شادی بچه‌ها در شهر بازی تمام مدت در سالن است و کیفیت نمایش بسیار بد است انتقال دهید و حال چطور شده که همان سالن‌های وی آی پی را هم بدون هماهنگی از فیلم‌ها گرفته‌اید و حتا زمانی که تعداد مخاطب‌ها بیش از بیست نفر است هم فروشنده سینمای کوروش اعلام می‌کند سالن فیلم پر است و یا نمایش کنسل شده، البته برای تعداد زیادی از فیلم‌های هنر و تجربه این اتفاق افتاده که شاهدان زنده‌ فراوانی را که پیامشان موجود است می‌توانم ارائه کنم. چرا مخاطب (هر چند محدود) در سینمای چارسو باید تا پشت در برود و بعد به او بگویند نمایش کنسل شده آنجا که دیگر سالن وی آی پی ندارد. اگر چارسو منت سر هنر و تجربه گذاشته و رایگان سالن نمایش داده، لطفن این یوغ منت را از گردن ما بردارید که یا مزد تمام یا منت. فکر نمی‌کنید مخاطبی که تا آنجا بر اساس برنامه شما رفته و دست خالی بر می‌گردد با چه ادبیاتی از من و شما یاد می‌کند؟

هنر و تجربه یک سوبسید دولت به سینماست و سالن‌ها از پیش به شکل سالانه خریده می‌شوند وقتی فیلم‌های ما را نمایش نمی‌دهید و آن صندلی‌ها را دوباره به سینما می‌دهید و سینما فیلم دیگری را نمایش می‌دهد می‌توانم بپرسم پول فروش مجدد آن سالن‌ها چه می‌شود؟ یا جزییات توافق شما و مدیر سینماها را می‌شود شفاف سازی کنید؟

البته هم می‌توانید با ذکر چند جمله امیدبخش و اینکه ما در حال تعالی و پیشرفت هستیم و بهترین هنر و تجربه در خاورمیانه داریم و ان شاالله بهتر می‌شویم و باید همدل شویم، نقطه‌ای بر تمام این سوال‌ها بگذارید.

اما بدانید که من و تعداد بسیار زیادی از فیلمسازان مستقل و فیلم کوتاه‌سازان که من با افتخار خودم را از آن خانواده می‌دانم نه تنها ناامید، بلکه به شما بدبینند. لحظات امیدبخش روزهای نخست افتتاح هنر و تجربه را به خاطر بیاورید تا بدانید که چطور خدمتی به هنر و تجربه کردید.

شما یک فرصت تاریخی را برای ارائه سینمای مستقل سوزاندید و همان تاریخ درباره‌ شما و نقشی که در خنثی کردن فیلم‌های معترض و متفاوت بازی کردید، قضاوت خواهد کرد.

بهمن نود و شش

کریم لک زاده»