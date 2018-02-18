وداع پرکنایه جلیسه از مدیریت خانه کتاب/ زیادی مانده بودم!

به گزارش خبرنگار مهر، مجید غلامی جلیسه مدیرعامل پیشین موسسه خانه کتاب صبح امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه در آئین تودیع خود از این مسئولیت که با حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد و جمعی از اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره خانه کتاب در محل این موسسه در تهران برگزار شد با کنایه‌ای نسبت به کوتاه بودن عمر مدیریتی در ایران که به گفته او کمتر از دو سال است، گفت: در این ۴ سال که بنده توفیق خدمت در خانه کتاب را داشتم، ۳ وزیر فرهنگ عوض شد؛ این یعنی اینکه من زیادی مانده‌ام!

وی سپس از حمایت‌های شخص سید عباس صالحی چه در دوران مسئولیتش در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و چه در دوره وزارتش و همچنین اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره خانه کتاب، از خود تقدیر و این حمایت‌ها را بی‌دریغ توصیف کرد.

جلیسه گفت: من در این ۴ سال دوستان بسیار خوبی چه در میان مسئولان و چه در جمع مدیران نشر و کتابفروش پیدا کردم و این‌ها سرمایه‌های کم نظیر من هستند.

مدیرعامل سابق خانه کتاب با بیان اینکه جایی که فعالیتش در حوزه فرهنگ و کتاب متمرکز است، جای خوبی برای خدمتگزاری است، یادآور شد: من پیش از آمدنم به مجموعه وزارت ارشاد از طرف برخی دوستان توصیه می شدم که این مسئولیت را نپذیرم چرا که فحش خواهم خورد. امروز که خانه کتاب را ترک می کنم، اعتراف می کنم که فعالیت در چنین دستگاه فرهنگی و خدمت به اهالی کتاب، به فحش خوردنش می‌ارزید.

جلیسه همچنین با اشاره به اقامتش در شهر قم و طی کردن مسافت این شهر با پایتخت به صورت هر روزه ادامه داد: من در این چهارسال خانه‌ام را به تهران نیاوردم چون اساساً می‌دانستم که یک روزی باید این مسئولیت و تهران را ترک کنم. با یک حساب سرانگشتی باید بگویم که من در این حدود ۴ سال ۱۲۰۰ روز بین قم و تهران طی مسافت کردم که می‌شود روزی ۳۶۵ کیلومتر و در مجموع ۳۶۰ هزار کیلومتر که این عدد یعنی ۲۹ دور به دور زمین گشتم. خدا را شاهد می‌گیرم که من ۲۹ دور، دور زمین را گشتم فقط برای فرهنگ و کتاب این مملکت و کاری هم جز این انجام نداده ام.

جلیسه با بیان اینکه از این بابت خوشحالم و خیالم پیش خودم و خدای خودم راحت است، در پایان از حمایت های محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد قدردانی کرد.

در پایان مراسم تکریم از مجید غلامی جلیسه هدایایی به رسم یادبود از طرف همکاران سابقش در خانه کتاب، معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و همچنین عبدالکریم جوربزه‌دار مدیر پیشکسوت انتشارات اساطیر به وی اهدا شد.