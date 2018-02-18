مردم محلی: صدای انفجار را شنیدیم/ جستجو در ارتفاعات آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بارش برف و باران به همراه باد شدید در منطقه حادثه هواپیمای یاسوج - تهران ادامه دارد و دید افقی به کمتر از ۵۰۰ متر رسیده است.

در محل حادثه ۴۰ روستا وجود دارد که اطراف اکثر این روستاها جستجو شده اما لاشه هواپیما دیده نشده است، هم اکنون گروه های امدادی در حال آغاز جستجو در ارتفاعات هستند و برخی از گروه های کوه نوردی و بلد های محلی در حال مهیا شدن برای رفتن به ارتفاعات هستند.

گروه های امدادی از سه استان در منطقه حضور دارند و در حال تلاش برای پیدا کردن لاشه هواپیما هستند.

مسئول تیم اعزامی اورژانس نیز به خبرنگار مهر گفت: جستجو به صورت زمینی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم در ساعات آینده به محل حادثه برسیم.

پوران فر بیان کرد: شرایط هوایی هر لحظه بدتر می شود و امداد رسانی همچنان دشوار است.