به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، نخستین دوره مترجمی زبان فارسی (ویژه فارسیآموزان عربزبان) بر اساس توافق صورت گرفته بین انجمن صنفی مترجمان شهر تهران و بنیاد سعدی به زودی برگزار خواهد شد.
برگزاری چنین کارگاهی با توجه به حضور گسترده فارسی آموزانی از کشورهای عرب زبان همچون عراق، سوریه، کویت و غیره در ایران و همچنین تعاملات گسترده بین ایران و این کشورها، زبان عربی را در اولویت برنامه های آموزشی فن ترجمه قرار گرفت.
این دوره آموزشی با تدریس مسعود فکری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همراه است.
ارتقاء مهارتهای فن ترجمه از زبان فارسی به عربی و بالعکس، تربیت مترجم زبان فارسی و ارتقاء مهارت حرفهای مترجمان غیرایرانی در حوزههای مختلف علم، ایجاد شبکه مترجمان حرفهای زبان فارسی و تداوم آموزشهای حرفه ای به آنان از جمله اهداف برگزاری این دوره هستند.
متقاضیان حضور در این دوره باید شرایط زیر را داشته باشند:
استادان، دانشجویان و علاقهمندان عربزبان که علاقهمند به فراگیری مهارتهای ترجمه از زبان فارسی به عربی و بالعکس را دارند.
عربزبانان علاقهمند به فراگیری مهارتهای فن ترجمه با معرفی رایزن فرهنگی و معاونت آموزش و پژوهش و بینالملل بنیاد سعدی
عربزبانان علاقهمند به فراگیری مهارتهای فن ترجمه با سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هزینه حضور در این دوره هم ۸۵۰ هزار تومان بابت برگزاری آزمون تعیین سطح زبان فارسی و زبان عربی، ثبتنام در دوره، پذیراییهای میانوعده و صدور گواهینامه معتبر است.
جلسات این دوره آموزشی در مرکز آموزش زبان واقع در ولنجک، خیابان پانزدهم شرقی، پلاک ۱۷، بنیاد سعدی، طبقه دوم برگزار می شود.
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