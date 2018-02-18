اختصاص ۷۵۰ میلیارد ریال به آبرسانی شهری و روستایی در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز و در بررسی بخش‌های دیگری از هزینه های لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند (ج) تبصره ۶ لایحه، ۷۵ میلیارد تومان برای آبرسانی شرب روستانیی و شهری در سال آینده اختصاص دادند.

بر اساس این بند «وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰)‌ریال از مشترکـــــان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.»

بر اساس بخش دیگری از این مصوبه، «بیست درصد(۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسظ انی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰%) آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.»