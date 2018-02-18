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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

سفر به شهر نجف با «همسفر» رادیو صبا

سفر به شهر نجف با «همسفر» رادیو صبا

نمایش رادیویی «همسفر» فردا دوشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۲:۴۵ با معرفی مسجد کوفه در نجف مخاطبان را همراهی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «همسفر» که در قالب نمایش به معرفی اماکن دیدنی و مذهبی ایران و جهان می پردازد، روز دوشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۲:۴۵ مخاطبان را با مسجد کوفه در نجف بیشتر آشنا می کند.

مسجد جامع کوفه از مساجد بزرگ جهان اسلام است که نزد شیعیان، چهارمین مسجد مهم بعد از مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجدالاقصی و همچنین یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین آثار زیارتی شهر کوفه به شمار می‌آید.

برنامه «همسفر» با تهیه کنندگی الهه بیات و اجرای عالیه سادات جعفری و محسن دین‎محمد، روی موج اف ام ردیف  ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

این برنامه همچنین در ساعت ۱۸:۴۵ با معرفی آستان امامزاده تاج الدین غریب در شیراز از رادیو صبا روی آنتن می رود.

کد مطلب 4230844
عطیه موذن

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