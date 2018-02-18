سفر به شهر نجف با «همسفر» رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «همسفر» که در قالب نمایش به معرفی اماکن دیدنی و مذهبی ایران و جهان می پردازد، روز دوشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۲:۴۵ مخاطبان را با مسجد کوفه در نجف بیشتر آشنا می کند.

مسجد جامع کوفه از مساجد بزرگ جهان اسلام است که نزد شیعیان، چهارمین مسجد مهم بعد از مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجدالاقصی و همچنین یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین آثار زیارتی شهر کوفه به شمار می‌آید.

برنامه «همسفر» با تهیه کنندگی الهه بیات و اجرای عالیه سادات جعفری و محسن دین‎محمد، روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

این برنامه همچنین در ساعت ۱۸:۴۵ با معرفی آستان امامزاده تاج الدین غریب در شیراز از رادیو صبا روی آنتن می رود.