به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: متاسفانه با نزدیک شدن به پایان سال شاهد مضاعف شدن مشکلات واحدهای اقتصادی هستیم و امیدواریم برای این بخش چاره ای عاجل اندیشیده شود، بر این اساس در شورای پول و اعتبار کمیته ای برای رسیدگی به مشکلات موجود تشکیل شده که انتظار بخش خصوصی این است که نظر این بخش نیز برای حل مسایل موجود اخذ شود.

وی به موضوع افزایش سالانه مالیات استانها اشاره کرد و با بیان اینکه سالانه بدون در نظر گرفتن اتفاقات اقتصادی و درآمد استانها درصدی به مالیات استانها افزوده می شود که عادلانه نیست؛ افزود:تعیین منصفانه مالیات متناسب با درآمد استانها خواسته ماست و امیدواریم بر اساس شرایط استانها روند تخصیص سهم مالیات تعیین شود.

شافعی در ادامه به مساله انتقال پرونده های مالیاتی واحدهای بزرگ به مرکز پرداخت و گفت: در برخی استانها به طرق مختلف بسیاری از واحدهای بزرگ پرونده های مالیاتی خود را به مرکز منتقل کرده اند این اقدام در حالیکه تمام مصایب از جمله خسارت های زیست محیطی متوجه استان می شود، ناعادلانه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شفافیت در موضوع تخصیص منابع صندوق توسعه ملی شد و گفت: برای چندمین بار تقاضا می شود به طور شفاف اعلام شود آنچه از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می شود صرف چه بخش هایی شده است؛ در عین حال، در هیات امنای صندوق توسعه ملی بنا دارد منابع قابل توجهی تسهیلات ارزی به بخش خصوصی اختصاص بدهد اما با توجه به تجربه تلخ گذشته بخش خصوصی تمایلی به استفاده از این منابع به جز در بخش صادرات ندارد. صندوق توسعه ملی باید برای کم شدن ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز درصد مشخصی از این تفاوت را به دوش بخش خصوصی و مابقی را به دیگران محول کند.

شافعی گفت: متاسفانه بسیاری از مسئولان که کنار رییس جمهور قرار دارند گویی صدای رییس جمهور را نمی شنوند. همه شاهد بودند که در سه سال گذشته رییس جمهور در مورد معوقات بخش خصوصی دستوراتی را مشخصا برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی صادر کرند اما هنوز خبری از اجرای آن نیست. در این میان باید توجه داشت که مسایل اقتصادی ما تکرار زیر و بم است؛ موضوع جهش ناگهانی نرخ ارز نیز یکی از این مسایل است که بارها در مورد آن هشدار دادیم. متاسفانه در حوزه اقتصادی از گذشته به تجربه ها توجه نمی کنیم. این هشدار بارها داده شد اما گویی ما عادت کرده ایم. موضوع اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز سالهاست باید اجرا شود اما خبری از آن نیست.

وی اظهار داشت: افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای پیدا و پنهان و عدم اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی از مهمترین عوامل جهش ارز بوده است و اینکه این وضعیت را حباب می دانند اشتباه است.

شافعی در ادامه به تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: عرضه اوراق ارزی در صورت عدم جلب اعتماد مردم مشکل ساز خواهد بود. ما بین ۲۰_۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی داریم و تنها در صورت جلب اعتماد مردم می توانیم این ارز را وارد اقتصاد کنیم.

وی در مورد نرخ سود ۲۰ درصد تعیین شده برای اوراق ارزی گفت: این سود در کوتاه مدت می تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد اما در بلند مدت افاقه نمی کند.

شافعی آرامش در فضای بین المللی را در بهبود شرایط اقتصادی مهم خواند و گفت: منابع زیادی در خارج از کشور وجود دارد که تنها در صورت ارامش در فضای دیپلماتیک بین المللی می توان روی ورود آسان آن حساب کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران مساله استقلال بانک مرکزی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تا وقتی بانک مرکزی زیر سلطه دولت قرار داشته باشد هیچ اتفاق تاثیرگذاری نخواهد افتاد.