مدیریت بازار ارز هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سیداحمد عراقچی که در جمع مدیران بین‌الملل بانک‌ها و موسسات اعتباری سخن می‌گفت، اظهارداشت: وضعیت بازار ارز کشور در ماه‌های اخیر شرایط خاصی را تجربه می‌کند و در این بین برخی سوداگران و اخلال گران با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده به التهابات دامن می‌زدند.

وی افزود: به همین منظور در قالب بسته تدابیر سه گانه، برنامه‌ای برای مدیریت بازار ارز بر مبنای نظر های کارشناسی تدوین شده است و از این هفته با همکاری و هماهنگی بانک ها عملیاتی می شود.

معاون ارزی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد مجموعه این تدابیر در کنار اقدامات انتظامی و برخورد با اخلالگران، شاهد بازگشت آرامش و ثبات به بازار ارز باشیم.

وی در معرفی و تشریح اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز افزود: اوراق گواهی سپرده ارزبنیان با ریال صورت می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت، میانگین نرخ ارز در سامانه سنا طی یک ماهه گذشته خواهد بود و قیمت در زمان سررسید براساس نرخ یک هفته پایانی سامانه سنا محاسبه و به ریال به صاحبان گواهی اوراق سپرده مبتنی بر ارز پرداخت می شود.

معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ سود نیز برای برای گواهی های یک و دوساله به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود. تمام عملیات بانکی با ریال انجام خواهد شد ولی مبنای محاسبه قیمت ارز است که پاسخگوی نیازهای آن بخش از جامعه که نگرانی هایی بابت کاهش ارزش دارایی خود در قبال افزایش قیمت ارز دارند، خواهد بود.

وی طراحی و انتشار این اوراق را ابزاری مناسب برای پوشش ریسک دارایی‌های مردم و سپرده‌گذاران در برابر ارز خارجی عنوان کرد.

عراقچی ادامه داد: اگر می خواهیم به سمت شفافیت و کارآیی در بازار ارز حرکت کنیم باید قبل از هر اقدامی، فرهنگ سازی عمومی در استفاده از ابزارهای مالی جدید را در دستور کار قرار دهیم. همچنین با تنوع بخشی به ابزارهای ارزی و توسعه آن به سمت تشکیل بازار منسجم و متشکل ارزی حرکت خواهیم کرد.

به اعتقاد وی، گواهی سپرده مبتنی بر ارز نخستین ابزار ارزی است که با این گستردگی، اجرایی می‌شود و گام‌های بعدی با تکمیل و طراحی ابزارهای جدید در آینده عملیاتی خواهد شد.