هفتمین جشن کتاب سال سینما برندگانش را شناخت/ معرفی دبیر دوره بعد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه هفتمین جشن کتاب سال سینمای ایران با دبیری خسرو دهقان در تالار سیف اله داد خانه سینما برگزار شد.

هفتمین جشن کتاب سال سینمای ایران با اجرای کامران ملکی برگزار شد که وی در ابتدای برنامه درگذشت محمد توکلی طراح تندیس این جشن و همچنین درگذشتگان سانحه هوایی امروز را تسلیت گفت و بیان کرد حتما این بار کوه دنا مقصر این اتفاق بوده است!

خسرو دهقان دبیر این دوره از جشن گفت: خانه سینما دو وظیفه اصلی دارد که شامل مسایل صنفی در کنار امور فرهنگی از جمله ترویج امور کتاب و کتابخوانی است. از بین مدیرعاملان خانه سینما منوچهر شاهسواری نسبت به همه متفاوت تر است و اهل مطالعه است. من خودم سینما را با نوشتن شروع کردم و بعد به سمت فیلم دیدن رفتم.

وی افزود: هیات داوران این دوره بسیار متنوع هستند و با توجه به اینکه جوان دوست هستم از داوران جوان نیز استفاده کردم. این افراد درکنار آن که دارای سواد بالا هستند پولکی نیستند.

دهقان گفت: خانه سینما یک کتابخانه خوب دارد که بسیار سوت و کور است و بهتر است سری به آن بزنید.

در ادامه هیات داوران جشن کتاب سال سینمای ایران روی صحنه آمدند تا جوایز این دوره از جشن را اهدا کنند. این هیات بیانیه خود را به صورت یک کلیپ تصویری ارایه کردند.

بهترین ترجمه و تالیف

جایزه بهترین ترجمه به کتاب «سینما و امر تجربی» زیر نظر مازیار اسلامی تقدیم شد. وی بعد از دریافت این جایزه از زنده یاد علی اشرف درویشیان تجلیل کرد.

جایزه بهترین تالیف توسط اکبر نبوی و خسرو سینایی به کتاب «یک عمر، یک راه، یک عشق: خسرو سینایی» به قلم همایون امامی اهدا شد.

همایون امامی نیز بیان کرد: این کتاب در یک فضای بسیار ساده و صمیمی نوشته شد.

وی افزود: قرار است این کتاب ها در ۵ جلد که هر جلد درباره یک سینماگر است تالیف شود.

خسرو سینایی نیز بیان کرد: کسی لطف کرده درمورد من کتاب نوشته است. ۵۰ سال در این حرفه زندگی کردن و دانستن این که این همان حرفه ای هست که می خواهید بسیار مهم است. همایون امامی یکی از شریف ترین و حرفه ای ترین و مسئول ترین افرادی است که من در حرفه خود شناختم، اما امامی فراموش کرده که سینما شو و بیزینس شده است و او شومن نیست و این عیب بزرگی است!

ناشر برتر

جایزه ناشر برتر نیز به محمد مهدی فخری زاده از نشر روزنه کار اهدا شد. فخری زاده بیان کرد: در آستانه ۷۰ سالگی زمان خوبی برای گرفتن این جایزه است.

سیروس الوند نیز در ادامه این مراسم بیان کرد: ما نیاز داریم به سینما جدی نگاه شود و کتاب نیز مساله مهمی است و این جشن اتفاق خوبی است و باید نسبت به آن جدی تر نگاه شود.

در ادامه مراسم سیدرضا میرکریمی بیان کرد: خیلی خوشحالم که جشن کتاب سال سینمای ایران به یک درخت تناور تبدیل شده است. برگزاری چنین مراسمی ربطی به حاکمیت ندارد و کاملا مردمی است و از بسیاری از جشن های پر زرق و برق بهتر و مهم تر است.

وی در ادامه از ماهور الوند دعوت کرد تا جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره مالزی را برای بازی در فیلم «دختر» دریافت کند.

ماهور الوند نیز بیان کرد: این اولین جایزه بازیگری من است و به همین دلیل برایم از اهمیت بسیاری برخوردار است. از آقای میرکریمی نیز تشکر می کنم که من را وارد دنیای بازیگری کرد.

در ادامه مراسم بزرگداشت روبرت صافاریان نویسنده و فیلمساز برگزار شد. رامتین شهبازی در این بخش گفت: با آقای صافاریان در مجله گزارش فیلم همکاری خود را آغاز کردم و این را می دانم که بسیار خوب فارسی می نویسد.

سعید عقیقی نیز درباره صافاریان بیان کرد: اولین بار این منتقد و مترجم را بیست و پنج سال پیش دیدم. وی در همه زمینه ها کارهای بسیار جالبی انجام داده است و همیشه بی سر و صدا کارهای خود را انجام می دهد.

در ادمه امیر اثباتی، محمدعلی سجادی، محمد گذرآبادی، مهدی رحیمیان، منوچهر شاهسواری روی صحنه آمدند تا مراسم نکوداشت روبرت صافاریان را برگزار کنند.

منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما نیز گفت: از خسرو دهقان می خواهم دبیری هشتمین دوره را برعهده گیرد. از رضا میرکریمی نیز برای ایجاد چنین مراسمی تشکر می کنم. در این روزگار نویسنده بی نوشته و فیلمساز بی فیلم زیاد شده است و در واقع می توان گفت افعال بی فاعل زیاد شده است.

وی افزود: ما فضای گفتگوهای سازنده را به دلیل درگیر شدن در حاشیه ها فراموش کرده ایم. چه کنیم که دوست عزیز ما نسبت به سینما خشمگین نباشد؟ اگر کمی خیام بخوانیم آرام می شویم.

مدیرعامل خانه سینما تاکید کرد: به خاطر داشته باشیم که سینما تمام خواسته ها و آرزوها را به تصویر می کشد. همبستگی سینماگران و شوکت سینمای ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است و سینمای ایران مدیون همه کسانی است که دست به قلم شدند و به ما یاد دادند. خیلی بد است که فراموش کنیم چه کسی به ما یاد داده است. من غصه کسانی را می خورم که امروز حضور نداشتند تا کمی از خشمشان کم شود. سینما حذف شدنی نیست و ما نیز نمی خواهیم که کسی را حذف کنیم.

شاهسواری در بخش پایانی صحبت هایش بیان کرد: دوستان در این دوره جشن کتاب سال سینمای ایران به امر کیفیت بسیار اهمیت دادند و این بسیار مهم است.