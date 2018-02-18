به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز یکشنبه ۲۹ بهمن استودیوی تلویزیونی امامزاده صالح در بخشی از صحن این امامزاده با حضور رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه در صداوسیما، محمدحسین مقیمی استاندار تهران و حجتالاسلام عبدالعلی گواهی تولیت آستان مقدس امامزاده صالحبن موسیالکاظم افتتاح شد.
مراسم افتتاح رسمی این استودیوی تلویزیونی همزمان از شبکههای قرآن و پنج سیما به صورت مستقیم پخش شد و معاون توسعه فنی رسانه ملی و استاندار تهران از طریق این استودیو با مخاطبان این شبکه ها سخن گفتند.
تجهیزاتی که در این استودیو در نظر گرفته شده، قابلیت پوشش تصویری پرتال و همزمان امکان ارسال صدا و تصویر در تمام نقاط مختلف صحن را دارند. همچنین ارتباط این استودیو با شبکههای مختلف تلویزیونی از طریق دو خط فیبر نوری و همچنین ارتباط زمینی امکانپذیر است.
به گفته رضا علیدادی، استودیوی تلویزیونی امامزاده صالح(ع) امکان ضبط تصاویر با کیفیت HD و SD را دارد و در صورت تمایل شبکهها میتواند تصاویر ضبطی و زنده در اختیار آنها قرار بدهد.
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