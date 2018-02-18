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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۰

استودیوی تلویزیون در حرم امام‌زاده صالح تهران راه اندازی شد

استودیوی تلویزیون در حرم امام‌زاده صالح تهران راه اندازی شد

استودیوی تلویزیونی امام‌زاده صالح‌ بن موسی‌ الکاظم (ع) با حضور معاون توسعه و فن آوری رسانه در سازمان صداوسیما و استاندار تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز یکشنبه ۲۹ بهمن استودیوی تلویزیونی امامزاده صالح در بخشی از صحن این امامزاده با حضور رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه در صداوسیما، محمدحسین مقیمی استاندار تهران و حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی تولیت آستان مقدس امامزاده صالح‌بن موسی‌الکاظم افتتاح شد.

مراسم افتتاح رسمی این استودیوی تلویزیونی همزمان از شبکه‌های قرآن و پنج سیما به صورت مستقیم پخش شد و معاون توسعه فنی رسانه ملی و استاندار تهران از طریق این استودیو با مخاطبان این شبکه ها سخن گفتند.

تجهیزاتی که در این استودیو در نظر گرفته شده، قابلیت پوشش تصویری پرتال و همزمان امکان ارسال صدا و تصویر در تمام نقاط مختلف صحن را دارند. همچنین ارتباط این استودیو با شبکه‌های مختلف تلویزیونی از طریق دو خط فیبر نوری و همچنین ارتباط زمینی امکان‌پذیر است.

به گفته رضا علیدادی، استودیوی تلویزیونی امامزاده صالح(ع) امکان ضبط تصاویر با کیفیت HD و SD را دارد و در صورت تمایل شبکه‌ها می‌تواند تصاویر ضبطی و زنده در اختیار آنها قرار بدهد.

کد مطلب 4231264
عطیه موذن

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