سخنگوی «آنگلامرکل» حادثه سقوط هواپیمای ایرانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «استفان سایبرت» (Steffen Seibert) سخنگوی دولت آلمان امروز در پیامی حادثه سقوط هواپیمای ایرانی را تسلیت گفت.

سخنگوی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز در پیامی با اعلام تسلیت برلین، حادثه مذکور را «خبری تأسف‌ناک» دانست.

در پیام وی در این خصوص با مردم ایران و خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی شده است.

صبح امروز پرواز هواپیمایی آسمان در مسیر تهران-یاسوج با ۶۶ مسافر و خدمه پرواز سقوط کرد.

هواپیمای‌ ای تی آر ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه صبح امروز از فرودگاه مهرآباد پرواز و حدود ۵۰ دقیقه بعد به دلیل شرایط جوی به کوه دنا برخورد کرد.

متاسفانه تمام مسافران و خدمه این پرواز کشته شده اند.