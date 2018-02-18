وزیر کشور سانحه سقوط هواپیمای مسافربری تهران - یاسوج را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیامی سانحه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری تهران - یاسوج را که منجر به جان باختن تعدادی از هموطنان شد، تسلیت گفت.

متن پیام وزیر کشور به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

سانحه بسیار تلخ و مصیب بار سقوط هواپیمای مسافربری تهران- یاسوج که منجر به جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان شد باعث تاسف و اندوه فراوان گردید.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدیده این حادثه دردناک و آرزو صبر جمیل برای آنان، این مصیبت را به ملت شریف ایران و بازماندگان آنان تسلیت گفته و از درگاه ایزدمنّان برای جانباختگان این حادثه دل خراش رحمت و مغفرت الهی مسألت دارم.

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور