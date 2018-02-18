ایتالیا حادثه سقوط هواپیما را به ملت و دولت ایران تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنجلینو آلفانو» وزیر خارجه ایتالیا امروز یکشنبه در بیانیه ای حادثه سقوط هواپیمای ایرانی را تسلیت گفت.

وزیر خارجه ایتالیا در این پیام وقوع این حادثه را به خانواده قربانیان آن «عمیقاً تسلیت» گفت.

در بخشی از پیام تسلیت «آنجلینو آلفانو» در این خصوص آمده است: تسلیت عمیق خود را به مردم و دولت ایران به مناسبت سقوط غمبار این هواپیما اعلام می کنم.

وی در ادامه اعلام کرد: دولت و مردم ایتالیا با شما همدردی می کنند.

صبح امروز پرواز هواپیمایی آسمان در مسیر تهران-یاسوج با ۶۶ مسافر و خدمه پرواز سقوط کرد.

هواپیمای‌ ای تی آر ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه صبح امروز از فرودگاه مهرآباد پرواز و حدود ۵۰ دقیقه بعد به دلیل شرایط جوی به کوه دنا برخورد کرد.

متاسفانه تمام مسافران و خدمه این پرواز کشته شده اند.