رشد ۱۵ درصدی فروش کتاب در چین طی یک سال/ تلاش دولت نتیجه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، فروش بازار کتاب چین در سال ۲۰۱۷ برابر ۸۰.۳ میلیارد یوآن برابر با ۱۲.۳ میلیارد دلار آمریکا گزارش شده است.

این رقم ۱۴.۵۵ درصد بیشتر از آمار فروش در سال ۲۰۱۶ است.

در همین حال فروش آنلاین کتاب نیز ۲۵.۸۲ درصد رشد کرده و برای فروش کتاب در کتابفروشی‌ها نیز رشدی ۲.۳۳ درصدی گزارش شده‌است. این موفقیت‌ها به دنبال تلاش دولت برای توجه مردم به مطالعه ایجاد شده است.

فروش کتاب‌های کودک در همین حال ۲۴.۶۴ درصد افزایش داشته و بازاری است که بیشترین افزایش را شاهد بوده است.

نمایشگاه کتاب پکن نیز از عوامل مهم این رشد خوانده شده است. این نمایشگاه کار خود را از سال ۱۹۸۷ شروع کرده و اتحادیه ناشران چین و اتحادیه توزیع کتاب و نشریات ادواری متولی برگزاری آن هستند.

نمایشگاه کتاب پکن ۲۰۱۸ که اواسط ژانویه در این شهر برگزار شد حضور بیش از ۷۳۶ ناشر و ۳ هزار کتابفروش و کتابخانه و بیش از ۱۸۰ رویداد فرهنگی و نشست را تجربه کرد.

ناشران چینی تلاش دارند تا پابه‌پای رویدادهای جهان پیش بروند و ماه پیش همزمان با نخستین دیدار مکرون رییس جمهوری فرانسه از چین، نسخه چینی کتاب «انقلاب» وی منتشر شد. این کتاب نوامبر ۲۰۱۶ در فرانسه منتشر شده و به سرعت به کتاب پرفروش بدل شد و ۲۰۰ هزار نسخه از آن در ۶ ماه به فروش رسید. کپی رایت این کتاب تاکنون به بیش از ۲۰ کشور فروخته شده است.

ناشر چینی علاوه بر ۱۶ فصل کتاب، یک فصل به این کتاب اضافه کرد که دربرگیرنده سخنرانی تحلیف مکرون در ماه مه گذاشته بود. مکرون در این کتاب یادآوری کرده است که رهبران چینی هرگز فراموش نخواهند کرد که فرانسه نخستین کشور مهم غربی بود که رابطه و پیوندهای دیپلماتیک با چین برقرار کرد.