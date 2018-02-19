به گزارش خبرنگار مهر، محسن لشکری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه طرح ارتقای ایمنی در ۶۰ مدرسه حاشیه راه‌های استان سمنان اجرایی می‌شود، ابراز داشت: با اجرای کامل این طرح ۶۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش این طرح‌ها قرار خواهند گرفت.

وی ضمن بیان اینکه آموزش در مدارس حاشیه راه و ایمن‌سازی محل می‌تواند به حداقل رسیدن حوادث تلخ کمک کند، افزود: خوشبختانه با اجرای طرح‌های ایمنی تعداد تصادفات در این محل‌ها هم‌اکنون به صفر رسیده و در نظر داریم همه مدارس استان را مشمول این طرح‌ها قرار دهیم.

انجام ایمن سازی در ۲۰ مدرسه حاشیه راه

رئیس اداره ایمنی و ترافیک حمل‌ونقل و پایانه‌های استان سمنان بابیان اینکه عملیات نقاشی دیواری با موضوعات ایمنی در ۴۹ مدرسه حاشیه راه‌ها اجرایی می‌شود، ابراز داشت: در حال حاضر ایمن‌سازی فیزیکی ۲۰ مدرسه حاشیه راه‌های استان انجام‌شده است.

لشکری هدف از اجرای این طرح‌ها را افزایش ضریب ایمنی عبور و مرور دانش آموزان برشمرد و تصریح کرد: نصب تابلو و علائم راه‌ها، خط‌کشی و کف نویسی، نصب چراغ چشمک‌زن، سرعت‌گیر از جمله اقدامات انجام‌شده در راستای ایمن‌سازی فیزیکی مدارس است.

وی افزود: در این طرح تلاش شد تا با بالا بردن سطح فرهنگ ترافیک دانش آموزان مدارس، آگاهی از نحوه تردد ایمن در جاده‌ها و جلوگیری از وقوع سوانح رانندگی، ایمن‌سازی فیزیکی را در مدارس حاشیه راه‌ها اعمال کنیم.

۱۵۰ اتوبوس آماده اعزام به کاروان راهیان نور

رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان سمنان نیز در این گفتگو از آمادگی ناوگان حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای برای اعزام کاروان های راهیان نور خبر داد و ابراز داشت: حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای خدمات‌رسانی به این کاروان‌ها آماده هستند.

زین العابدین میر شاهی بابیان اینکه اعزام کاروان های راهیان نور در سال ۹۶ با ۹۲ دستگاه اتوبوس از مبادی استان انجام‌شده است، تصریح کرد: با توجه به استقبال خوب مردم امسال تعداد بیشتری اتوبوس برای اعزام به کاروان های راهیان نور در نظر گرفته‌شده است.

وی افزود: هماهنگی با انجمن صنفی شرکت های مسافربری برای توجه و جدیت در رعایت نکات ایمنی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان در اعزام به موقع، استفاده از ناوگان با عمر زیر پنج سال، برگزاری کلاس های آموزشی برای رانندگان با همکاری پلیس‌راه، هماهنگی با مسئولان به منظور حرکت و اعزام کاروان ها حتی‌الامکان در ساعات روزانه از جمله اقدامات ارتقای خدمات به زائران این مناطق محسوب می‌شود.