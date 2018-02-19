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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۲

استاندار اصفهان خبر داد:

بررسی مسیر هواپیمای آسمان با حضور کمک خلبان در ارتفاعات دنا

بررسی مسیر هواپیمای آسمان با حضور کمک خلبان در ارتفاعات دنا

اصفهان - استاندار اصفهان از بررسی مسیر عبور هواپیمای آسمان در این منطقه با حضور کمک خلبان این هواپیمائی در ارتفاعات دنا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده با اشاره به اینکه با بالگرد دو بار از منطقه بازدید داشته ام، اظهار داشت: در ارتفاعات هنوز کولاک و مه است و تکان های شدید اجازه صعود بالگردها به ارتفاعات را نمی دهد.

وی ادامه داد: پهبادها هم نمی توانند به دلیل مه شدید در کارشان موفق باشند.

حضور مدیرعامل هواپیمائی آسمان در دنا

استاندار اصفهان افزود: قرائن و شواهد نشان می دهد که این هواپیما این مسیر را از یک راه مشخص می رفته است که بر همین اساس، علایی، مدیرعامل هواپیمائی آسمان در منطقه حضور یافت و مسیر همیشگی با کمک خلبانی که همواره با این خلبان بود، بررسی شد و اکنون هر دو سوار بالگرد شدند تا آن مسیر را در بال شمالی ارتفاعات دنا و بال جنوبی که در طرف اصفهان و یاسوج است را دنبال کنند.

وی گفت: تاکنون با همه جست و جوها و پرواز متاسفانه اثری را پیدا نکردیم.

مهرعلیزاده گفت: در یکی از پروازها شیء ای را در کنار برف دیدند که ممکن بود بخشی از لاستیک هواپیما باشد اما از نزدیک با پروازها بررسی شد و خودم هم بازدید کردم که هنوز چیزی پیدا نشده است و اظهار نظر آن فرد متاسفانه در فضاهای مجازی پخش شد اما اینکه چیزی که علامتی از هواپیمای مورد نظر باشد، همچنان پیدا نشده است.

کد مطلب 4232326

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