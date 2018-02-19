۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۳۷

مصر از رژیم صهیونیستی گاز می‌خرد/ امضای قرارداد ۱۵ میلیارد دلاری

منابع خبری از امضای قرارداد فروش گاز رژیم صهیونیستی به مصر به ارزش ۱۵ میلیارد دلار خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رژیم صهیونیستی و مصر قرارداد گازی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا کردند.

بر اساس این گزارش؛ شرکت های اسرائیلی و مصری امروز توافقی به امضا رساندند که براساس آن رژیم صهیونیستی به مصر گاز می فروشد. این قرارداد ۱۵ میلیارد دلاری ۱۰ ساله است.

برای انتقال گاز رژیم صهیونیستی به مصر گزینه هایی در حال بررسی است که از جمله آنها خطوط لوله گاز شرق دریای مدیترانه است.

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی قرار داد گازی میان مصر  و اردن عاملی برای تقویت روابط میان قاهره و تل آویو دانست.

