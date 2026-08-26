به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز چهارشنبه چهارم شهریورماه در سفری دو روزه وارد استان لرستان شد تا ضمن بازدید از ظرفیتها و پروژههای حوزه گردشگری، چند طرح اقامتی و گردشگری را افتتاح کند.
افتتاح هتل بوتیک و ۶ واحد گردشگری در لرستان
بر اساس برنامه اعلامشده، وزیر میراثفرهنگی پس از حضور در خرمآباد و بازدید از مجموعه پروژههای در دست اجرای فلکالافلاک و شرکت در جلسه شورای اداری استان، راهی شهرستان بروجرد خواهد شد.
در جریان سفر وزیر میراثفرهنگی به بروجرد، آیین افتتاح هتل بوتیک مغیثالاسلام برگزار میشود.
همچنین ۶ هتل و سفرهخانه سنتی در شهرستانهای دورود، خرمآباد، سلسله و بروجرد نیز بهصورت برخط و با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افتتاح خواهند شد.
افتتاح هتل چهار ستاره آبشار آبسفید
در دومین روز سفر وزیر میراثفرهنگی به لرستان، هتل چهار ستاره آبشار آبسفید در شهرستان الیگودرز افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
صالحیامیری در جریان این سفر دو روزه، از پروژهها و ظرفیتهای گردشگری سه شهرستان استان بازدید خواهد کرد.
این سفر با محوریت افتتاح طرحهای گردشگری و اقامتی، بازدید از پروژههای در دست اجرا و بررسی ظرفیتهای حوزه میراثفرهنگی و گردشگری لرستان انجام میشود.
نظر شما