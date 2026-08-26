بهره برداری ۸۴ مگاوات برق خورشیدی در استان سمنان

مهدی پاک طینت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افتتاح و بهره برداری ۶۰ پروژه توزیع برق استان سمنان در هفته دولت اعلام کرد: اصلاح و بهسازی بیش از ۱۵۶ کیلومتر شبکه توزیع برق از جمله این پروژه ها است.

وی با بیان اینکه بهسازی ۸۶ کیلومتر شبکه‌ توزیع برق استان سمنان از دیگر طرح های قابل بهره برداری هفته دولت است، تاکید کرد: طرح هایی در زمینه قاوم‌سازی شبکه و نصب تجهیزات حفاظتی و کاهش آسیب پذیری تاسیسات اجرایی شده که در این ایام به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل توزیع برق استان سمنان ایجاد ۷۰ کیلومتر شبکه جدید و پست‌های توزیع تقویت شده از دیگر پروژه های هفته دولت سال جاری در این استان است، تاکید کرد: ارتقای برقرسانی به لحاظ کیفی و کمی هدف و محور اصلی این طرح است.

پاک طینت با بیان اینکه پروژه هوشمندسازی شبکه نیز از جمله طرح های دارای اهمیت هفته دولت در مجموعه توزیع برق استان سمنان است، گفت: بهره برداری از پروژه هوشمندسازی بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ کنتور و تجهیزات اندازه‌گیری در این ایام صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بهره برداری از ۸۴ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی از دیگر طرح های مهم هفته دولت سال جاری در استان سمنان است، افزود: هدف از اجرای این طرح تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی و افزایش توان تولید برق استان سمنان است.

مدیرعامل توزیع برق استان سمنان ادامه داد: روشنایی معابر با احداث و یا بهسازی چهار کیلومتر و نصب و تعویض ۶۴۰ چراغ در کنار جایگزینی چراغ‌های فرسوده و پرمصرف با تجهیزات ال ای دی و اس ام دی از دیگر پروژه های قابل بهره برداری هفته دولت در سال جاری است.