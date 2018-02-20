صحت ادعای تماس با مسافران تا۹:۲۸/ یکی از تلفنها تا۷عصر روشن بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جواد آذری جهرمی در خصوص اخباری که در مورد وجود گوشی روشن یکی از مسافرین طرح شد و نیز اخبار دیگری که روز گذشته در خصوص تماس یکی از شهروندان یاسوجی با یکی از مسافران منتشر شد ، توضیح داد:

وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت : در خصوص اخباری که در مورد وجود گوشی روشن یکی از مسافرین طرح شد و نیز اخبار دیگری که روز گذشته در خصوص تماس یکی از شهروندان یاسوجی با یکی از مسافرین و صحبت با وی در هنگام پرواز مطرح شد، توضیحاتی را عرض می‌کنم.



الف. مطلع شدیم که تلفن همراه یکی از مسافرین پس از ناپدید شدن هواپیما روشن بوده و تا ساعت هفت عصر همان‌روز در دسترس بوده و سپس به دلیل احتمالی اتمام باتری خاموش می‌شود. موقعیت تلفن همراه در سایت روستای کهنگان سمیرم بوده است.



ب. ادعای یکی از خبرنگاران در خصوص تماس شهروندی از یاسوج به یکی از مسافرین و دو مکالمه سی ثانیه‌ای و هفتاد و دو ثانیه‌ای بررسی و بنا بر اطلاعات تماس ثبت شده، این ادعا صحیح است. تماس اول در ساعت ۸:۵۶ دقیقه در شمال پلیس راه نجف آباد به مدت سی و یک ثانیه برقرار و مکالمه دوم در ساعت نه و بیست و هشت دقیقه و در منطقه روستای کهنگان بوده است. البته اظهارات خبرنگار مذکور مبنی بر ساعت ناپدید شدن صحت ندارد و بنا بر اظهارات سازمان هواپیمایی کشوری ساعت ناپدید شدن نه و سی و چهار دقیقه صبح بوده است.

اطلاعات سایتهای رصد پروازی در خصوص این پرواز نیز در لینک

https://www.flightradar۲۴.com/blog/crash-of-iran-aseman-airlines-flight-۳۷۰۴/

قابل دسترس است که اطلاعات منتشر شده، مطابق با اعلام رسمی سازمان هواپیمایی کشوری است. بنابراین تماسهای مذکور قبل از سقوط بوده است.



ج. همکاران ما با استفاده از تحلیلهای فرکانسی و جهت یابی تلفن همراه مسافرین مورد اشاره، مطابق عکسهای اول و دوم و سوم، منطقه احتمالی سقوط هواپیما را حدس زده‌اند. در عکس چهارم تصاویر دقیق ماهواره‌ای امروز این منطقه که از سازمان فضایی ایران در تعامل با فرانسوی‌ها دریافت شده است را مشاهده می‌کنید، متاسفانه بدلیل ابری بودن منطقه شناسایی میسر نگشته است.



د. با توجه به اینکه امکان عبور امواج از کوه وجود ندارد، تحلیلهای فنی، منطقه قله پازن پیر را به عنوان منطقه احتمالی سقوط تشخیص داده است.



ه. تیمهای پایش فرکانسی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور جهت یابی فرکانسهای رادیویی احتمالی، به منطقه اعزام شده‌اند.



تیمهای فنی و امدادی درگیر با تمام توان و پرتلاش در حال کار برای دستیابی به نشانه‌هایی از هواپیما هستند و البته شرایط محیطی سخت بوده و امکان جستجوی سریع را مشکل کرده است. امیدوارم تلاش همه تیمهای درگیر در صحنه سریعتر به نتیجه برسد.



به نوبه خود از همه این عزیزان تشکر می‌کنم‌