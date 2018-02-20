به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از برگزاری نخستین همایش فرمانداران دولت دوازدهم در اسفندماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این همایش به منظور تشریح برنامه ها، سیاست ها و اولویت های دولت در سال ٩٧ در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و عمرانی در محل وزارت کشور برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، منشور حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، ارتقاء نشاط سیاسی، تکمیل پروژه های نیمه تمام، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال از مهمترین برنامه هایی است که باید فرمانداران پیگیری و دنبال کنند.

سخنگوی وزارت کشور همچنین از دستور رحمانی فضلی وزیر کشور به تمامی فرمانداران بر لزوم سکونت در محل خدمت خود پیرو تاکید رئیس جمهوری خبر داد و تصریح کرد: فرماندارانی که در محل خدمت خود سکونت نداشته باشند برکنار می شوند.

سامانی افزود: در این خصوص به نهادهای نظارتی وزارت کشور ماموریت داده شد که بر تحقق این امر نظارت داشته باشند.

وی بر حمایت وزارت کشور از برگزاری نمایشگاه های بهاره با توجه به نزدیکی به ایام نوروز تاکید کرد و افزود: بر اساس تاکید وزیر کشور بر تسهیل روند خرید مردم در ایام نوروز قرار شد نمایشگاه های بهاره در سراسر کشور دایر شود.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: پیرو دستور وزیر کشور به سازمان امور اجتماعی کشور، مقرر شد برنامه ریزی های لازم به منظور برگزاری نخستین همایش دستاوردهای مقابله با آسیب های اجتماعی در سال ٩٧ انجام شود تا دستگاه های مرتبط دستاوردها و عملکرد خود را ارائه و از سازمان های مردم نهاد فعال و برتر در این حوزه تقدیر بعمل آید.