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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۲۶

بعد از ظهر سه شنبه؛

پیکر شهید مدافع حرم سیداحسان میرسیار در قرچک تشییع شد

پیکر شهید مدافع حرم سیداحسان میرسیار در قرچک تشییع شد

قرچک- پیکر پاک شهید سید احسان میرسیار از مدافعان حرم حضرت زینب (س) بعد از ظهر سه شنبه در قرچک تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه پیکر پاک شهید مدافع حرم سید احسان میرسیار در قرچک با حضور جمعی از مسئولان و مردم این شهرستان در زیباشهر قرچک تشییع شد.

پیکر پاک این شهید مدافع حرم پس از تشییع باشکوه در امام زاده بی بی زبیده این شهرستان به خاک سپرده شد.

شهید میرسیار اصالتا اهل لاهیجان و عضو یگان ویژه صابرین سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ بود.

این شهید والامقام ۲۱ بهمن ماه ۹۴ به دست عوامل معارض و تکفیری در منطقه عملیاتی به شهادت رسید و پیکرش مفقود شده بود، اما چندی پیش وارد کشور شد.

از این شهید ۳ فرزند دختر به یادگار مانده است.

کد مطلب 4232913

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