۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

مسئول تیم هلال احمر:

پیکرها به ارتفاعات دنا منتقل می شود

اصفهان - مسئول تیم هلال احمر گفت: جمع آوری پیکرها انجام شده و قرار است پیکرها به ارتفاعات دنا منتقل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کبادی اظهار داشت: صبح امروز ۴۰ نفر از نیروهای ما در قالب ۸ تیم به ارتفاعات اعزام شدند که البته در طول مسیر دو دره و دو یخچال داریم.

وی گفت: جمع آوری پیکرها انجام شده و قرار است پیکرها به ارتفاعات دنا منتقل شود و کار فنی انتقال به سی سخت بر عهده تیمی است که صبح امروز به منطقه اعزام شده اند.

مسئول تیم هلال احمر افزود: شب گذشته تیم های عملیاتی شب بسیار سختی را پشت سر گذاشته اند.

وی تصریح کرد: شدت حادثه به حدی است که در این ارتفاع که ما قرار داریم امکان انتقال تعداد نفرات نیست و شاید تعداد بیشماری از تکه های پیکرها باشد اما تیم ها در تلاش هستند تا پیکرها را انتقال دهند.

