مشغول کردن ایران به داخل کشور از اهداف اغتشاشات اخیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسپاه نیوز، سردار سرلشکر صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در راس هیئت عالیرتبه نظامی از نیروهای مسلح نظامی و انتظامی استان خوزستان به منظورارائه گزارش و پیشنهادات راهبردی محضر فرمانده معظم کل قوا بازدید و در جمع فرماندهان و مسئولین نظامی استان با اشاره به اهمیت خوزستان گفت: استان خوزستان دومین منطقه حیاتی ایران، پس از تهران است، بگونه‌ای که امنیت پایدار خوزستان رابطه مستقیم با امنیت ملی ایران دارد و می توان گفت امنیت خوزستان یعنی امنیت ایران.

وی افزود: وجود ۷۰ درصد از منابع نفتی ایران و بیش از ۳۰ درصد آبهای سطحی کشور و یک سوم انرژی برق- آبی و بیش از ۱۵ سد مخزنی، انحرافی و تنظیمی و تولید سه چهارم نفت خام کشور خوزستان را تبدیل به منطقه حیاتی کرده است.

صفوی ادامه داد: سپاه ستون مستحکم انقلاب و مردم است و عملکرد سپاه در تامین امنیت استان خوزستان مطلوب است.

وی تصریح کرد: استان خوزستان قلب تپنده ایران است و هرگونه آسیبی به این استان، آسیب به انقلاب اسلامی و ملت ایران است و نیروهای مسلح، بویژه سپاه پاسداران بایستی تامین امنیت در استان و تهدیداتی که متوجه امنیت این استان است را بطور جدی و مستمر دنبال کنند.

صفوی افزود: دشمنان ما می دانند که ایران غیر از افغانستان و عراق است و پس از جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی آنقدر قوی شده است که آمریکائیها و صهیونیستها می‌دانند که نمی‌توانند در جنگ از پس ما برآیند، البته ماهیت تهدیدات تغییر کرده است و تهدید نظامی جدی پیش روی نداریم و این به آن معنا نیست که دشمن را دست کم بگیریم.

وی ادامه داد: واقعیت دیگر آن است که ماهیت و سمت تهدیدات تغییر کرده و تهدیدات خارجی جای خودر را به تهدیدات داخلی متوجه امنیت ملی داده است و مسائل مرتبط با امنیت داخلی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است آنچنانکه یکی از اهداف دشمنان خارجی از راه اندازی اغتشاشات اخیر، مشغول کردن قدرت ایران به داخل کشور و همچنین ایجاد شکاف بین مردم و مسئولین بود.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری با اشاره به هدف نهایی دشمنان در نشانه رفتن امنیت ملی گفت: هدف نهایی دشمنان در راه اندازی موضوعات و تهدیدات، متوجه امنیت ملی و داخلی کشور است که البته موفق نخواهند شد به این هدف خود دست یابند و جمهوری اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی بعنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای تامین کننده امنیت کشور و امنیت منطقه و کمک کننده به تامین امنیت و صلح و ثبات منطقه غرب آسیا است.

صفوی با اشاره به پشتوانه مردمی و نقش رهبر معظم انقلاب بعنوان دو مولفه قدرت بخش نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دهنده اوج وحدت و انسجام ملت بزرگ ایران در ایستادگی نسبت به آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب است و پشتوانه مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نقش رهبر معظم انقلاب در هدایت و راهبرد این نظام دو مولفه قدرت بخش جمهوری اسلامی ایران است که تبلور این دو مولفه باعث قدرت نمایی ایران در حفظ امنیت و ثبات منطقه شده است.