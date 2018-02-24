فیلمنامه «گات‌ هام» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، پشت جلد این کتاب به نقل از راوی فیلمنامه آمده است: «اِل. کی یه مدت گماشتگی بَتمَن رو میکرد. اون لالوها کرمشم میریخت. اُوردوز که کرد، از ریخت افتاد. بتمن براش قاطی کرد، گقت این ریخت و قیافه دیگه مایه آبروریزیه و با یه اُردنگی از گاتهام انداختنش بیرون. یهو اون همه منم منم، این رگ چاقِ گردنم، همهش دود شد رفت هوا. افسرده و کج و کوله پناهنده شد اینجا که از همه جا امنتره. شاکال یه غروبی تو یه داروخونه ته میدون مُشیریه دیدش.
گفت: مرد حسابی دست بردار از این بَدَویت کپکزده. زیر پر و بالشو گرفت، بالای آبرو و رفاقت رازشو تو سینهش نگه داشت. به همه گفتن افتخاری زده به فان (fun) و تفریحات جمعی... ولی هنو یه نموره لجنه! آقای شاکال همون روزا واسه اینکه دل ال. کی گرم شه، اسم سیرکشو گذاشت «گات هام»...»
بر اساس این گزارش، فیلمنامه سینمایی «گات هام» در ۱۵۳ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و به بهای ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.
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