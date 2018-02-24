به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات ایران، این بانک به منظور ترویج فرهنگ استفاده از پول الکترونیکی به‌جای پول فیزیکی و احترام، به حق انتخاب مشتریان، نسبت به ارائه کارت‌های هدیه با طرح‌های متنوع مناسبتی و ... با مبالغ دلخواه (تا سقف ٥ میلیون ریال) اقدام کرده است. این کارت‌ها در تمامی شعب این بانک قابل دریافت است.

از مزایای این کارت‌ها می‌توان به تنوع در طرح، امنیت بالا، انتقال حق انتخاب به هدیه گیرنده، استفاده از درگاه‌های مختلف بانکداری الکترونیک و درج جمله دلخواه مشتری روی کارت، بصورت آنی اشاره کرد.

دارندگان کارت‌های هدیه بانک صادرات ایران می توانند نسبت به دریافت رمز دوم از طریق دستگاه خودپرداز این بانک اقدام کرده و از این رهگذر از خدماتی همچون خرید اینترنتی، پرداخت قبوض و خرید شارژ بهره‌مند شوند.

گفتنی است این کارت‌ها روی تمامی دستگاه‌های کارتخوان قابل استفاده بوده و از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانک صادرات ایران قابلیت دریافت وجه نقد را نیز دارند.

شایان ذکر است سازماهای دولتی و غیر دولتی می‌توانند کارت‌های هدیه بانک صادرات ایران را به تعداد مورد نیاز و با امکان درج نشان شرکت یا سازمان متبوع خود روی کارت ها از شعب این بانک دریافت کنند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته در مرکز امداد مشتریان صدای سپهر بانک صادرات ایران

کارشناسان بانک صادرات ایران با پاسخگویی به بیش از ٤٣٧ هزار تماس تلفنی در ١٠ ماه ابتدای سال ٩٦ در مرکز امداد مشتریان (صدای سپهر)، به‌صورت ٢٤ ساعته و بدون تعطیلی، پشتیبانی کاملی از استفاده کنندگان خدمات متنوع بانک صادرات ایران بعمل آورده‌اند

طبق اعلام روابط عمومی بانک صادرات ایران، کارشناسان مرکز امداد مشتریان بانک صادرات ایران ( صدای سپهر)، طی ١٠ ماه منتهی به پایان دی ماه ٩٦، ضمن پاسخگویی به بیش از ٤٣٧ هزار تماس تلفنی انجام شده (شماره ٠٩٦٠٢)، با پیگیری کامل سوالات و موارد مطرح شده از سوی مشتریان، تلاش بی‌وقفه‌ای در جهت به نتیجه رساندن نظرات، پیشنهادات و موارد مذکور، داشته‌اند.

بنا براین گزارش، نظرات و مشکلات مشتریان از این طریق به مدیران و مسئولان بانک گزارش شده و نتیجه آن با پیگیری کامل به مشتری ابلاغ می‌شود.

علاوه براین، مشتریان بانک طی تماس با این سامانه (صدای سپهر)، از راهنمایی کارشناسان در خصوص نحوه استفاده از اینترنت بانک، همراه بانک، همبانک، تلفنبانک، پایانه های فروش، دستگاه خودپرداز، درگاه‌های خرید اینترنتی، دریافت تسهیلات، انواع سپرده‌ها، واریز یارانه و مسدودی کارت، پیگیری شارژهای ناموفق تلفن همراه، صورتحساب اینترنتی و... بهره برده‌اند.

شایان ذکر است، بانک صادرات ایران با بیش از ٧٢ میلیون کارت بانکی صادره (شامل انواع کارت)، قریب به ٣ هزار شعبه و باجه مستقل داخل کشور و بالغ بر ٤٥ میلیون مشتری سهم بزرگی در ارائه خدمات بانکی به مردم کشور دارد.