رونمایی از دو موبایل با دوربین ۱۹ مگاپیکسلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، شرکت سونی تصمیم دارد در کنگره جهانی موبایل از دو موبایل اکسپریا XZ۲ و XZ۲ کامپکت رونمایی کند.

درهمین راستا مشخصات این دو پرچمدار را افشا کرده است.

طبق گزارش های مختلف سونی از اکسپریا XZ۲ با نمایشگر ۵.۷ اینچی و مدل XZ۲ کامپکت ۵ اینچی رونمایی خواهد کرد. هر دو موبایل دارای پردازشگر اسنپ دراگون ۸۴۵ و سیستم عامل اندروید اوریو هستند. همچنین به نظر می رسد سونی قصد دارد دوربین ۱۹ مگاپیکسلی XZPremium را در این موبایل ها به کار گیرد.

علاوه برآن پشت دستگاه های مذکور حسگر اثر انگشت وجود دارد. میان دو موبایل تفاوت های کمی وجود دارد. به عنوان مثال پشت و روی موبایل XZ۲ شیشه به کار رفته و از شارژ بی سیم پشتیبانی می کند. اما XZ۲ کامپکت قابی از جنس پلی کربن دارد و از شارژ بی سیم پشتیبانی نمی کند.

جالب آنکه XZ۲ دارای یک ویژگی منحصر به فرد جدید است. موبایل ها دارای بلندگوهای استریوS Force هستند که بازخورد لمسی را برای بخش صوتی می افزایند و به دستگاه اجازه می دهد تا ارتعاشات را با صدا همگام سازی کند.