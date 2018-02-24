علیرضا دبیر: قرار نیست به هیات مدیره پرسپولیس اضافه شوم!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس برابر استقلال خوزستان گفت: امروز بیشتر به خاطر فرزندم به استادیوم آمدم زیرا او دوست داشت این بازی را از نزدیک تماشا کند.

وی تاکید کرد: بازی پرسپولیس تحت الشعاع دربی روز پنجشنبه بود و بازیکنان این تیم سعی می کردند محتاط باشند تا نه کارت بگیرند و نه دچار مصدومیت شوند اما در مجموع بازی قابل قبولی بود و هواداران پرسپولیس از بردی که بدست آوردند شادمان بودند.

دبیر در پاسخ به این پرسش که آیا در گذشته هم به ورزشگاه می آمدید گفت: من یکی از طرفداران فوتبال هستم و به این رشته علاقه خاصی دارم. شاید برخی از شماها یادتان نباشد اولین بازی که به ورزشگاه آمدم زمانی بود که پرسپولیس و استقلال بازی داشتند و پرویز مظلومی در آن دیدار تک گل استقلال را به ثمر رساند.

عضو سابق شورای شهر تهران درباره اینکه آیا قرار است به هیات مدیره پرسپولیس اضافه شود که امروز در ورزشگاه حضور یافته بود؟ گفت: خیر قرار نیست به هیات مدیره اضافه شوم! دعا کنید هر جا هستیم آدم باشیم.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که نتیجه دربی هشتاد و ششم چه خواهد شد گفت: پیش بینی این بازی همیشه سخت است اما امیدوارم هر تیمی که از لحاظ فنی عملکرد بهتری داشت برنده این دیدار باشد.