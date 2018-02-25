سیم کارت عصر اینترنت اشیا هم از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، این سیم کارت که نسل جدیدی از سیم کارت های موسوم به iSIM محسوب می شود قرار است در کنگره جهانی موبایل در شهر بارسلون اسپانیا و طی روزهای آینده در معرض دید علاقمندان قرار بگیرد.

این سیم کارت در کنار یک تراشه و همین طور یک پردازنده مستقل و مودم رادیویی عرضه می شود و مهم ترین مزیت عرضه چنین سیم کارتی ایجاد فضای خالی گسترده تر در داخل گوشی و دیگر وسایل الکترونیک کوچک و ظریف به منظور ارائه خدمات و امکانات گسترده تر است.

تولید چنین سیم کارتی موجب خواهد شد تا بتوان ابعاد گوشی های هوشمند را باز هم کوچک تر کرد. این سیم کارت های جدید حتی می توانند کمتر از یک میلی متر مربع فضا اشغال کنند و لذا نصب آنها بر روی حسگرهای کوچک و دیگر ریزمحصولات خاص عصر اینترنت اشیا به سادگی ممکن خواهد بود.

شرکت ای آر ام یک سیستم عامل خاص سازگار با این سیم کارت به نام Arm Kigen OS را هم طراحی کرده که با استانداردهای اکثر شبکه های مخابراتی سازگاری دارد و سازگاری کامل محصولات مجهز به سیم کارت اختصاصی این شرکت با این شبکه ها و دیگر محصولات مبتنی بر اینترنت اشیا را ممکن می کند.