رقابت «روتوش» در «فرایبورگ» و ۱۰ جشنواره دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین جشنواره فیلم «فرایبوگ» که در سال‌های اخیر فیلم‌های کوتاهی چون «ژیلا» و «قمارباز» به کارگردانی کریم لک زاده و «آپارتمان مورچه‌ها» به کارگردانی توفیق امانی را از ایران در بخش رقابتی خود به نمایش درآورده است در این دوره نیز فیلم کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری را به رقابت خواهد گذاشت.

این هفتاد و هفتمین جشنواره جهانی است که «روتوش» در آن شرکت خواهد کرد.

«روتوش» در بخش اصلی مسابقه جشنواره با ۲۱ فیلم دیگر از سراسر دنیا رقابت خواهد کرد.

«روتوش» همچنین در ادامه حضورهای خارجی خود در ماه مارس ۲۰۱۸ علاوه بر جشنواره «فرایبوگ»، در جشنواره‌های ایباف (اسپانیا)، سینمای جهانی بوستون (آمریکا)، Mecal Barcelona (اسپانیا)، رگنزبرگ (آلمان)، ریگارد (کانادا)، ویلنیوس (لیتوانی)، Wundern über tanawo (آلمان)، Akbank (ترکیه)، Short waves (لهستان)، فارگو (آمریکا) نیز رقابت می کند.

فیلم کوتاه «روتوش» از تاریخ ۱۶ تا ۲۴ مارس برابر با ۲۵ اسفند تا ۴ فروردین در سوییس رقابت می کند.