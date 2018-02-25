فرد خارجی در پرونده جاسوسان فعال محیط زیستی دستگیر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و بیست و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا فرد خارجی در پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده است؟ گفت: سه نفر در هرمزگان اخیرا بازداشت شدند. فرد خارجی تا کنون در این پرونده بازداشت نشده است.

وی در خصوص‌اظهار نظر هایی مبنی بر اینکه گفته می شود سیدامامی از موافقان پروژه انتقال حوزه به حوزه آب بوده است و این طرحی صهیونیستی بوده که علیرغم مخالفت ها این پروژه اجرا شده است گفت: نباید در این پرونده‌ها گمانه زنی کرد و باید رویه قانونی طی شود.

وی گفت: با این حال نفوذ مسئله ای جدی است که در راس آن آمریکا و اسراییل هستند و باید به آن توجه کرد. فرض کنید فردی می خواهد اقدام به عکس برداری از برخی مناطق کند، یا در بیابان یا برخی مناطق اقداماتی انجام دهد، طبیعی است که این افراد باید پوشش خود را عوض کند. در رابطه با پرونده مطرح شده باید گفت که برخی گزارش های واقعی در قالب فعالیتهای محیط زیستی انجام شده است.

وی افزود: نکته بعدی این است که ممکن است تمام افرادی که در یک موسسه محیط زیستی فعالیت دارند از ماهیت پوششی بودن و ماموریت آن خبر نداشته باشند.

وی تصریح کرد: اینکه این پرونده دقیقا به کجا متصل می شود باید صبر کرد و بررسی دقیق انجام داد.