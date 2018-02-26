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۷ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۳۰

سئوالات کنکور دکتری ۹۷ منتشر شد؛

امکان اعتراض به سئوالات کنکور دکتری تا ۱۵ اسفند

امکان اعتراض به سئوالات کنکور دکتری تا ۱۵ اسفند

سئوالات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ منتشر شد و داوطلبان تا ۱۵ اسفند می توانند اعتراض خود را به صورت اینترنتی اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سئوالات هر یک از کدرشته های امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org قرار گرفت.

کلید اولیه سئوالات آزمون نیز از بعداز ظهر روز سه شنبه ۸ اسفند ۹۶ بر روی سایت سنجش منتشر می شود.

داوطلبان می توانند هرگونه مطلبی درباره سئوالات و کلید آزمون دارند از روز چهارشنبه ۹ اسفند تا سه شنبه ۱۵ اسفند ۹۶ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان سنجش ارسال کنند.

تقاضاهایی که از طریق دیگر و یا بعد از تاریخ ۱۵ اسفند ۹۶ واصل شود قابل بررسی و پاسخگویی نیست.

انتشار هرگونه آگهی مبنی بر تحلیل سئوالات و کلید به هر طریق دیگر مورد تایید سازمان سنجش نیست.

دفترچه سوالات آزمون ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ در دو بخش دفترچه شماره یک و دفترچه شماره دو منتشر شده است.

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۷ روز چهارم اسفندماه ۹۶ با رقابت بیش از ۲۳۴ هزار داوطلب در ۱۱۷ حوزه امتحانی در ۵۵ شهر کشور برگزار شد.

کد مطلب 4237248

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