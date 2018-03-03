مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی سپاهان اصفهان مقابل گسترش فولاد تبریز و صعود این تیم به رده یازدهم جدول لیگ برتر گفت: خوشبختانه توانستیم بازی خوبی را مقابل تیم قدرتمند گسترش فولاد انجام دهیم و به خواسته خود برسیم.

سرپرست باشگاه سپاهان تصریح کرد: می دانستیم با تغییر در کادر فنی، شوک مثبتی هم به تیم وارد می شود. خوشبختانه نتایجی که آقای ابراهیم زاده گرفتند قابل دفاع است و می توان نگاه مثبتی به آن داشت. اما موضوع مهم تر این است که توانستیم خودمان را به بردن عادت بدهیم. حقیقت این اسیت که رابطه تنگاتنگی با بازیکنان دارم و در اردوها شرکت می کنم.

وی در خصوص بحث تمدید قرارداد با منصور ابراهیم زاده برای فصل آینده اظهار داشت: او از بدنه باشگاه است. اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا با ایشان پای میز مذاکره می نشینیم. ابراهیم زاده گزینه جدی برای ماندن به عنوان سرمربی تیم است.

تابش درباره شایعه مذاکره این باشگاه با محسن مسلمان برای پیوستن به جمع زردپوشان اصفهانی گفت: به هیچ وجه چنین مذاکره ای صورت نگرفته است. برای این بازیکن تکنیکی احترام خاصی قائلم اما هیچ مذاکره ای با او نداشتیم تا بخواهد به سپاهان بیاید.

وی ادامه داد: خودم ناراحت می شوم اگر باشگاهی بخواهد در فاصله پنج هفته مانده به پایان رقابت ها سراغ بازیکنانمان بیاید. آن‌وقت به دور از انصاف است که بخواهیم تمرکز بازیکنان تیم های دیگر را بر هم بزنیم. شاید بازیکنانی مدنظرمان باشند اما هنوز هیچ تصمیمی برای مذاکره با آنها نگرفته ایم و رقم های نجومی هم برای پرداخت کردن نداریم. تمام فکر و ذکرمان حفظ بازیکنان فعلی تیم است.

تابش که در نشست اهالی فوتبال با اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در تهران نیز حضور داشت در خصوص بحث های صورت گرفته تصریح کرد: صحبت های اینفانتینو درباره حق پخش تلویزیونی، ورود بانوان به ورزشگاهها و بازی با نماینده های باشگاهی عربستان در تهران را شنیدیم. خوشبختانه صحبت های ایشان قاطع بود و من به شخصه کاملا با این صحبت ها موافقم.

وی ادامه داد: اگر صدا و سیما این حق و حقوق را به فوتبال پرداخت نکند قطعا در آینده ای نه چندان دور اقتصاد فوتبالی به مشکل می خورد و مجموعه فوتبال ایران به بیراهه کشیده می شود. از لحاظ قانونی هم درست نیست که بخواهیم این حق را پایمال کنیم. درباره ورود بانوان هم باید بگویم اگر زیرساخت ها رعایت شود می توانیم نیمی از جمعیت کشور را بدون هیچ مشکل عرفی و شرعی وارد استادیوم ها کنیم. اتفاقا باید از این سرمایه استفاده کنیم تا شادابی و پویایی ورزشی کشور هم بیش از پیش شود. بازی با تیم های عربستانی به طور رفت و برگشت هم خواسته به حقی است که فدراسیون فوتبال دارد و باید ورزش را از سیاست جدا کرد. امیدوار هستیم اتفاقات خوبی با توجه به صحبت های مدیران فیفا بیفتد.